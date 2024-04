Regidora morenista condena gastos para vallas antimotines en 8M

La regidora de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, Elisa Molina Rivera, condenó que el gobierno municipal, encabezado por Adán Domínguez Sánchez, priorice gastar millones de pesos para resguardar y conservar inmuebles históricos antes que ejecutar acciones a fin de proteger y salvaguardar la integridad y los derechos humanos de todas las mujeres.

El 8 de marzo del presente año, la Comuna instaló por primera vez vallas antimotines y estructuras de madera y metal para proteger el Palacio Municipal, fuente de San Miguel Arcángel y la Maqueta Monumental durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, cuyo gasto ejercido alcanzó los 250 mil pesos.

Estas protecciones limitaron las expresiones de todas las colectivas feministas, pues incluso, muchas de ellas fueron atacadas con agua y gas extintor por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de que otras dos fueron detenidas por participar en las protestas.

En entrevista con El Ciudadano México, Elisa Molina denunció que la actual administración del Ayuntamiento sólo ha utilizado la «bandera de las mujeres» para recabar y gastar recursos públicos sin ninguna justificación.

En ese contexto, acusó al gobierno municipal por no contar con ninguna agenda femenista y no ejecutar programas o acciones a favor de las mujeres, ya que todos los temas prioritarios continúan sin atenderse.

«Me parece terrible, me parece que estamos hablando de conservadores e hipócritas que utilizan la bandera de las mujeres, pero en realidad no toman acciones, no generan o construyen protocolos para proteger a las mujeres» sentenció.