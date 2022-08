Sagrario Linares presentará en París su proyecto para acelerar mecanismo de reparación celular

Sagrario Linares Melo, estudiante del Complejo Regional Sur, con sede en Tehuacán, no pestañea cuando afirma que su futuro está al servicio de la ciencia, un camino que ha abonado por cuenta propia y que hoy la coloca como ponente invitada en la 73 International Astronautical Congress, que este año tendrá como sede Paris, Francia, del 18 al 22 de septiembre próximo.

La alumna del octavo semestre de la Licenciatura en Medicina presentará en ese foro internacional la investigación “La transgénesis como mecanismo para provocar radioresistencia”, la cual fue catalogada entre las mejores propuestas por un comité evaluador.

“Yo me dedico a la investigación científica y al desarrollo de proyectos científico-tecnológicos. Me inicié desde el tercer semestre de la carrera, aunque desde antes tenía este interés, pero no los contactos con investigadores o las herramientas”, refiere Sagrario, quien agradece el respaldo de Francisco Lázaro Balderas Gómez, docente del Complejo Regional Sur: “Él me apoyó y me orientó; ha sido quien me ha extendido la mano y me ha apoyado en todas mis investigaciones».

Los programas Delfín y Haciendo ciencia en la BUAP fueron el primer acercamiento formal de Sagrario a la ciencia. En este último inició el desarrollo de “La transgénesis como mecanismo para provocar radioresistencia”, una propuesta basada en Ingeniería Genética, que busca acelerar el mecanismo de reparación celular, mediante un vector recombinante, con lo cual pretende contribuir a la integridad física de quienes viajan al espacio.

“En el espacio hay factores contraproducentes para la salud humana, como la microgravedad o la radiación cósmica. Esta última es preocupante porque puede causar ceguera, esterilidad, incluso cáncer. Hasta ahora la única protección para quien viaja al espacio es el blindaje de las naves. Por ello quiero ofrecer una solución, que precisamente está plasmada en el proyecto que llevaré al congreso, en el cual ya he elaborado la hipótesis y la metodología para hacer la investigación” Sagrario Linares Melo

Estudiante de Medicina de la BUAP Complejo Regional Sur

La alumna se define como una persona que no abandona sus sueños: “Yo me he sabido mover sola, cuando tengo algún interés o alguna investigación me las ingenio para proseguir; siempre persevero, aunque aún no tengo todas las herramientas no abandono mis proyectos”. Con este afán se vinculó con la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la cual colabora actualmente.

Aún no sabe si al terminar la Licenciatura en Medicina continuará la especialidad en Medicina Interna o si continuará su formación en el posgrado; lo que sí tiene en claro es que su futuro está en la ciencia: «soy una persona que sueña con una vida al servicio de la ciencia». La joven mantiene un rostro grave, circunspecto; cuando asoma por sus labios una risita, es más bien intencionada, la gravedad vuelve, no la abandona.

Foto: Agencia Esimagen

