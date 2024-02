Salinas Pliego apela decisión sobre pago de 26 mil mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la concesión otorgada a Ricardo Salinas Pliego y su grupo empresarial en 2012 para operar el campo de golf Tangolunda en Huatulco ha caducado.

También puedes leer: Salinas Pliego está enojado por cobro de impuestos: AMLO

El mandatario mexicano adelantó que los terrenos ocupados se convertirán en un área natural protegida, por lo que Grupo Salinas ya no podrá utilizarlos.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal explicó que el campo de golf, propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), será transformado en un parque público, con su playa abierta al público.

El presidente López Obrador mencionó que la concesión no fue renovada debido a que se planteó utilizar el terreno y, tras elaborar una evaluación, Grupo Salinas no aceptó el precio propuesto. Esta situación llevó a considerar que no era conveniente mantener la concesión, ya que Fonatur no obtenía beneficios y, por el contrario, debía pagar por servicios.

López Obrador señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la decisión, pero legalmente ya no existe el contrato.

En otro tema, AMLO mencionó que Salinas Pliego apeló una resolución judicial que le ordenaba pagar un millonario adeudo fiscal de 26 mil millones de pesos. Tras un largo proceso, el caso fue remitido a un tribunal federal, que confirmó la obligación de pagar impuestos, aunque aún queda una instancia pendiente debido a la apelación.

También puedes leer: Descarta López Obrador que gobierno compre Telmex a Carlos Slim

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com