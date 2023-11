Salinas Pliego está enojado por cobro de impuestos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, ha emprendido una campaña en contra de él y su Gobierno, por enojo por el cobro de impuestos.

El mandatario federal señaló que la campaña de difusión en los medios de comunicación de Salinas Pliego es por el enojo es por la demanda para que pague los impuestos que debe.

«El enojo, puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los entrevistados (…) Todo esto ha generado malestar en Ricardo, yo lo entiendo, no voy a ponerme a pelear con él. Es cosa de comprender cuál es mi situación, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México