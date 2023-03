Señala AMLO que tras freno de Plan B hay Plan C

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es un asunto jurídico, es un asunto político, tras la suspensión indefinida a la modificación de las normas secundarias a la Ley Electoral, mejor conocidas como el «Plan B» y afirmó que “hay un plan C«

En conferencias de prensa, el presidente López Obrador expresó que la resolución del ministro Laynez fue una extralimitación, debido a que actúa en contra de la votación del Poder Legislativo, por lo que se buscará la impugnación.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que este no es un asunto jurídico, sino político y mercantil.

El mandatario federal sostuvo que el problema de fondo es que los ministros no quieren reducir los sueldos de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE). Afirmó que los ministros de la SCJN “violan la constitución porque todos ganan más que el presidente”.

AMLO dijo que se continuará “por la vía legal”. Además, agregó que, en caso de que sean rechazadas las reformas, se aplicaría un “Plan C”, que es llamar a no votar por el bloque conservador.

“Vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral, ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, que no se vote por bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores”