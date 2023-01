SEP ya analiza caso de plagio de Yasmín Esquivel

La Secretaria de Educación Pública (SEP) se encuentra analizando el expediente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, acerca del plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Así lo confirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante una visita a Oaxaca con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado sábado 14 de enero.

El funcionario detalló que la SEP resolverá la validez del título de licenciatura, pero no pudo adelantar qué podría pasar en el futuro.

“En estos momentos no podría hablar sobre esta situación, ya que es un asunto del poder judicial. Me van a señalar de no respetar la autonomía de los poderes, por ello, no podría opinar sobre el tema”

Adán Augusto López

Titular de la Segob