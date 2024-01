Sin indicios de llegada de Estefan Chidiac a Morena, asegura Céspedes

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que no hay indicios sobre la llegada del diputado local del PRI, Jorge Estefan Chidiac, a Morena, aunque mencionó que se debe analizar su competitividad en el aspecto electoral.

En entrevista, Salomón Céspedes mencionó que a él no le corresponde recibir ni invitar a nadie al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque mencionó que en el caso del priista Estefan Chidiac no está prevista su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

«Yo no tengo algún indicio de salida como tal o en ello, y bueno, a mí no me toca ser ni invitaciones ni recepciones, pero si tiene que ver con competitividad, pues que lo vean en la cancha electoral«, expresó el mandatario, quien evitó mencionar si le gustaría ver al priista en las filas de Morena.

No obstante, Céspedes Peregrina mencionó que le tiene mucho respeto a Estefan Chidiac por su amplia carrera política, como legislador y ex secretario de Economía durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido.

Los rumores sobre la llegada de Jorge Estefan Chidiac al partido obradorista surgieron desde el año pasado, pero han tomado fuerza en días recientes, pues diversos medios señalan que se sumará a Morena para contener en el próximo proceso electoral por un puesto en el Senado de la República.

De hecho, si la salida del político del Revolucionario Institucional se llega a concretar, se espera que sea durante esta misma semana cuando sea anunciado.

Versiones indican que esta salida se haría con otros diez perfiles priistas, entre los que se encuentran la exdiputada local, Isabel Merlo Talavera, quien buscaría competir en las elecciones de este año no obstante, ella ya ha negado tener intención de contender por algún cargo.

Foto: Agencia Enfoque

