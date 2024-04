Tras ataque, candidato de Ajalpan por PRD no se bajará de contienda

El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ajalpan, Mario Franco Barbosa, descartó retirarse de la contienda electoral a pesar de haber sido víctima de un ataque armado durante la tarde del domingo 7 de abril.

En entrevista, el abanderado del PRD expuso que luego de ser atacado a balazos mientras conducía su camioneta, su familia le pidió que desista de sus aspiraciones políticas, no obstante, sentenció que su candidatura se mantendrá firme.

En ese sentido, argumentó que tiene más de 20 años ayudando a la gente de Ajalpan y las puertas de su hogar siempre están abiertas para ellos como comisariado ejidal, por lo que no está en sus planes retirarse de la contienda.

De igual forma, se consideró afortunado de haber terminado sólo con un disparo en la mano, a pesar de haber sido atacado con arma de fuego a menos de dos metros de distancia.

«Soy un líder nato y no hago acuerdos con ningún candidato, mis acuerdos serán con la gente. Mi familia dijo ayer que renuncie, pero no me van a intimidar, no voy a renunciar, voy con todo».

Mario Franco Barbosa

Candidato del PRD a presidente municipal de Ajalpan