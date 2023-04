Yo sé que volverás, es la desgarradora canción que Luis Miguel le dedica a su madre desaparecida (VIDEO)

Existe una canción en la carrera de Luis Miguel que es sumamente dolorosa. Se trata de “Yo sé que volverás”, que, se dice, le dedica a Marcela Basteri, su madre desaparecida hace varios años.

Yo sé que volverás” es una canción cuya letra compuso Luis Pérez Sabido y Armando Manzanero, cantautor al que Luis Miguel defendió de las burlas durante una entrevista.

El tema forma parte del material titulado “Segundo Romance“, que salió a la luz en 1994, ocho años después de que la madre del cantante fuera vista por última vez.

Se dice que Luis Miguel, evita cantar el tema en público, pues, debido al significado, no puede contener las lágrimas al recordar a su madre desaparecida.

Aunque con el disco de boleros Luis Miguel logró mantenerse en el gusto del público con grandes sencillos, el tema “Yo sé que volverás” no lo fue, al parecer por la carga emocional que representa para el cantante, pues la canción habla de una eterna espera para ver llegar al ser querido.

La cita no ha cambiado, aunque parezca

En la canción también se hace la promesa de permanecer en el lugar esperando a que regrese, pese a que ese momento será “inútil y asfixiante”.

“Yo sé que volverás muy vigilante

Aquí te esperaré, lo he prometido

La espera sería inútil y asfixiante

Si no supiera cuanto me has querido”