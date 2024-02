Zaldívar busca atención mediática, responde Castillo ante acusaciones panistas

Eduardo Castillo López, coordinador de Morena en el Congreso, calificó como una “excusa para buscar reflectores” las acusaciones de supuesta persecución política de Jesús Zaldívar Benavides, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto ocurrió luego de que el panista fue citado a una audiencia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a una carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad, durante su mandato como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en 2019.

En entrevista, Castillo López reviró que en la entidad poblana “ya no hay gobiernos azules” que persigan a detractores, en clara alusión a los exgobernadores panistas Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.

El también presidente de la Junta de Gobierno defendió que el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina “garantiza” la aplicación de la ley sin hostigamientos.

“No he visto ninguna persecución política, al contrario, al señor gobernador ha sido muy práctico y ha sido muy a favor de la ley y los derechos humanos, no se viven las mismas complicidades de gobiernos anteriores, no se viven los mismos atentados”

Eduardo Castillo López

Coordinador de Morena en el Congreso