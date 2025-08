Pacheco bajo presión tras derrumbe en El Teniente: denuncian ocultamiento de fallas y falta de investigaciones previas

"No podemos tener un gerente de una división tan importante, que es la empresa más importante de nuestro país, que no nos brinde seguridad a esas cuestiones, las cuales no lo avalan de muy buena manera", planteó Juan Gajardo, presidente del Sindicato Interempresa Gardilcic.