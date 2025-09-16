450 voluntarios de 54 regiones de Rusia garantizarán la celebración de la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud en Nizhny Nóvgorod

Nizhny Nóvgorod.- El 15 de septiembre se puso en marcha en Nizhny Nóvgorod, Rusia, el programa de voluntariado para la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud. Voluntarios procedentes de 54 regiones de Rusia se han sumado al evento y apoyarán el trabajo de esta plataforma juvenil internacional.

Dmitry Ivanov, Director General de la Dirección del Festival Mundial de la Juventud, participó en la ceremonia de inauguración.

“¡La puesta en marcha del cuerpo de voluntarios marca el inminente inicio de la Asamblea del Festival Mundial de la Juventud! Nos impresionó su respuesta: 3.700 personas quisieron ayudar a organizar este evento juvenil internacional de gran envergadura. Seleccionamos a 520 de los candidatos más activos para el cuerpo de voluntarios: 450 personas trabajarán en la sede del evento, y 70 recibirán a los invitados en los aeropuertos y estaciones de tren de Moscú. Los voluntarios son la base de cualquier evento: ustedes crean su atmósfera, garantizan el funcionamiento sin contratiempos de todos los servicios y representan la hospitalidad rusa ante nuestros amigos extranjeros. Su energía, capacidad de respuesta y profesionalismo son la clave del éxito de nuestra causa común”, declaró Dmitry Ivanov a los voluntarios.

Svetlana Anufrieva, Ministra de Política de Juventud de la región de Nizhny Nóvgorod, también intervino en la ceremonia de apertura.

“Han venido a Nizhny Nóvgorod voluntarios de 54 regiones de Rusia. Y ya podemos sentir su energía y su deseo de ayudar. Para nosotros es muy importante que todos los voluntarios se sientan cómodos y disfruten de su tiempo en nuestra ciudad, ya que llevan una gran responsabilidad: recibir y asistir no solo a huéspedes de otras regiones del país, sino también, por supuesto, a un gran número de participantes internacionales. Son los voluntarios el rostro de la Asamblea y quienes interactúan directamente con los participantes, creando condiciones cómodas para ellos. Por tanto, apoyaremos a nuestros voluntarios y estaremos siempre a su lado. Les deseamos fuerza, salud y buen ánimo para todos los días de la Asamblea”, dijo Svetlana Anufrieva.

Los voluntarios prestarán asistencia en nueve áreas funcionales: transporte y logística, relaciones con los medios, acreditación, gestión de flujos, servicio de protocolo, catering, ejecución del programa, servicios lingüísticos y servicios de información.

Antes del inicio del Festival, los voluntarios recibieron formación en línea y estudiaron los fundamentos del Código del Voluntario, las normas de interacción con diferentes categorías de invitados y se familiarizaron con el significado del evento. Al llegar a la sede del festival, los voluntarios comenzaron su formación en sus áreas funcionales: se familiarizaron con las tareas en la sede, practicaron la interacción con los participantes y analizaron casos prácticos.

Para los participantes del cuerpo de voluntarios actuó Anastasia Mokrushova, creadora del himno no oficial de la juventud de la región de Nizhny Nóvgorod este verano, bajo su pseudónimo artístico KOZ.A. Interpretó la canción “V Nizhnem tvorit” (Crear en Nizhny). Los voluntarios también disfrutaron de la actuación de Anastasia Baukina, residente de la residencia artística “Vysota”, participante en el laboratorio musical de autores “Dinámica” y ganadora de un proyecto especial del Fondo Presidencial para Iniciativas Culturales, quien interpretó la canción “Yasno Solnyshko” (Brilla el Sol).

El partner del programa de voluntariado de la Asamblea es el proyecto “Voluntarios 800”, cuyos coordinadores ayudaron durante la formación del cuerpo de voluntarios.

Socios y patrocinadores

Los socios generales de la Asamblea del FMJ-2025 son la Unión Musical de Rusia, los Ferrocarriles Rusos (RZhD) y Phygital Games. El partner de información general es el canal de televisión internacional RT, y el partner mediático general es la OAN “Diálogo de Regiones”. El partner para los programas de excursiones y regionales es el programa “More Than Trip”. El partner estratégico es la compañía tecnológica VK.

También se han sumado al programa de partnerships: el programa «Nueva Generación» de Rossotrudnichestvo, el “Movimiento de los Pioneros”, la plataforma presidencial “Rusia – el País de las Oportunidades”, Sovcombank, la compañía tecnológica Avito, la corporación estatal Rosatom, la sociedad rusa “Znanie” (Saber), los estudios de cine Soyuzmultfilm, el Gobierno del Territorio de Krasnoyarsk, el Banco Central de Rusia, Rosmolodezh.Impulsa y el Centro de Conocimiento Mashuk.

El apoyo informativo del evento corre a cargo de “Rossíyskaya Gazeta”, la editorial Argumenty i Fakty, la Iniciativa Africana y el proyecto “Ventana a Rusia” de la Organización Autónoma Sin Ánimo de Lucro TV-News.

Contexto organizativo

La Asamblea del Festival Mundial de la Juventud está organizada por la Agencia Federal para Asuntos de la Juventud (Rosmolodezh), coorganizada por el Gobierno de la región de Nizhny Nóvgorod y operada por la Dirección del Festival Mundial de la Juventud. El evento se implementa en el marco del proyecto nacional “Juventud e Infancia”. En esta instancia participarán más de 2.000 delegados, provenientes de más de 140 países del mundo, incluyendo a Chile.

Panorámica general

De acuerdo con las instrucciones del Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para preservar y desarrollar el legado del Festival Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en el territorio federal de Sirius en 2024 y reunió a 20.000 jóvenes de 190 países del mundo, los eventos del festival se celebrarán anualmente en la Federación de Rusia. El próximo Festival Mundial de la Juventud para 20.000 participantes se celebrará en 2030. En 2026, tendrá lugar un evento a menor escala: el Festival Internacional de la Juventud para 10.000 participantes. Entre estos eventos, se celebrarán anualmente Asambleas temáticas del Festival Mundial de la Juventud para 2.000 participantes. La Dirección del Festival Mundial de la Juventud continúa su trabajo destinado a fortalecer la cooperación internacional juvenil.