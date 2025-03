¿A oscuras por Trump? Ontario responde con recargo del 25% a la electricidad para EE.UU.

¿A oscuras por causa de Donald Trump?, una decisión de la provincia canadiense de Ontario podría encarecer en un 25% la electricidad que vende a los Estados Unidos (EE.UU).

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, indicó en una conferencia de prensa que avanzará con este c recargo a las exportaciones de electricidad a tres estados del vecino país a partir del lunes, si la administración del mandatario estadounidense suma nuevos aranceles a los productos canadienses.

“Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo (…) Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo, me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no es el pueblo estadounidense el que inició esta guerra comercial. Es una persona, la responsable: el presidente Trump”, advirtió en una rueda de prensa.

El premier de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, explicó que el recargo del 25% a las exportaciones de energía eléctrica que provee a 1,5 millones de empresas y hogares estadounidenses, es una respuesta a la guerra comercial que Trump desató.

A oscuras por causa de los aranceles de Trump

Según las nuevas reglas, cualquier productor que venda electricidad en Estados Unidos deberá cobrar un recargo de 10 dólares por megavatio-hora.

Asimismo, destacó que la medida afectará a 1,5 millones de “familias y empresas” de Nueva York, Minnesota y Michigan y sumará más de “$100 por mes a las facturas de los estadounidenses trabajadores”.

Para Ontario, en cambio, la subida implicaría, según su cálculos, unos ingresos de entre 300,000 y 400,000 dólares canadienses (entre 208.000 y 277.000 dólares estadounidenses) al día, “que se utilizarán para apoyar a los trabajadores, familias y empresas de Ontario” afectados por la guerra comercial gatillada por el presidente de EE.UU.

Además, advirtió que podría subir el porcentaje del incremento, si Washington aumenta los aranceles a los productos de su país. Esto luego de que Donald Trump impondría aranceles a los productos lácteos y a la madera canadiense, igualando dólar por dólar los aranceles que Canadá impone a los rubros estadounidenses.

Tras las declaraciones del primer ministro Doug Ford, el mandatario de extrema derecha afirmó que Ontario no tiene derecho a implementar el recargo del 25% y amenazó con duplicar los aranceles al aluminio y al acero de Canadá que entrarán en vigor este 12 de marzo.

«En vista de que Ontario ha impuesto un arancel del 25% a la electricidad que entra a Estados Unidos, he dado instrucciones a mi secretario de Comercio para que añada un arancel adicional del 25%, hasta el 50%, a todo el acero y aluminio que entren en Estados Unidos procedentes de Canadá», señaló Trump en ‘Truth Social’, la red social de su propiedad.

El mandatario comunicó también que declararía «en breve» la emergencia nacional en las zonas afectadas a cuenta de la electricidad, lo que permitiría al Gobierno «hacer rápidamente lo que se debe hacer para aliviar esta amenaza abusiva de Canadá».

El primer ministro de Ontario afirmó que no cederá a las amenazas y presiones de Donald Trump.

Por su parte, ante las cámaras de la red televisiva estadounidense MSNBC, el premier de Ontario señaló que no detendrá su lucha, a pesar de la amenaza de aranceles aún mayores. ·Responderé apropiadamente sobre el tema de la electricidad.

Unos minutos más tarde, en conversación con la red CNBC, Doug Ford no descartó la suspensión total de las exportaciones de electricidad hacia EE.UU.

«Esto tiene que terminar. Hasta que estos aranceles se eliminen de la mesa, hasta que la amenaza de los aranceles desaparezca para siempre, Ontario no cederá», dijo.

«Mientras siga perjudicando a las familias canadienses, a las familias de Ontario, no dudaré en hacerlo», aseguró Ford, quien subrayó que Trump sería el único responsable si la economía finalmente entraba en recesión.

¿Va o no va el recargo del 25% a la electricidad para EE.UU.?

Sin embargo, en un giro sorpresivo, trascendió que el recargo del 25% aplicado por Ontario podría levantarse, luego de una conversación telefónica que tuvo Doug Ford con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick

«El secretario Lutnick acordó reunirse oficialmente con el primer ministro Ford en Washington DC el jueves 13 de marzo junto con el representante comercial de los Estados Unidos para discutir un T-MEC ( Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) renovado antes de la fecha límite de aranceles recíprocos del 2 de abril», indicó Ford en su cuenta de X.

Por su parte, Donald Trump se echó para atrás y decidió no duplicar los aranceles al acero y aluminio procedentes de Canadá.

La confirmación fue hecha por Peter Navarro, asesor comercial del mandatario, quien en rueda de prensa declaró que los aranceles seguirán en el 25% y no aumentarán al 50%, como se había propuesto.