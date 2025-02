Acuerdo de tierras raras entre EE.UU. y Ucrania se derrumba tras tenso encuentro entre Trump y Zelenski

El reciente encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, ha provocado una fuerte controversia, evidenciando las tensiones entre ambos líderes y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones bilaterales.

En el centro de la disputa se encuentra el fallido acuerdo sobre la explotación de minerales, tierras raras y recursos energéticos en Ucrania, que no fue firmado debido a desacuerdos profundos entre los mandatarios. Zelenski llegó a Washington con la expectativa de fortalecer la colaboración económica con Estados Unidos, pero una acalorada discusión entre ambos presidentes desvió el rumbo de la reunión.

El presidente Trump no dudó en expresar su descontento a través de redes sociales, donde acusó a Zelenski de «faltar al respeto a Estados Unidos» por su comportamiento en la reunión. Según el mandatario estadounidense, el líder ucraniano no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado en las negociaciones. «Siente que nuestra participación le da una ventaja en las negociaciones», señaló Trump, quien dejó claro que Washington no busca una ventaja, sino la paz en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

La reunión, que en principio tenía como objetivo la firma de un acuerdo que convertiría a Estados Unidos en un socio clave en la explotación de recursos energéticos en Ucrania, terminó abruptamente. Tras una rueda de prensa que se tornó en discusión, la delegación ucraniana abandonó la Casa Blanca, confirmando que el acuerdo no se concretaría.

El fracaso del acuerdo y las amenazas de Trump

La Casa Blanca confirmó más tarde que el acuerdo no fue firmado, pese a que Trump lo calificó previamente como beneficioso para ambos países. Según el mandatario estadounidense, Washington esperaba recuperar parte de los 350.000 millones de dólares invertidos en Ucrania durante el conflicto con Rusia. Incluso se mencionó la posibilidad de asegurar hasta 500.000 millones de dólares como garantía.

Trump también lanzó una advertencia a Zelenski: o llega a un acuerdo o Estados Unidos «se lava las manos» y deja de apoyar a Kiev. El presidente estadounidense subrayó que Ucrania debe hacer concesiones en las negociaciones con Rusia para lograr la paz. «O haces un trato o nos lavamos las manos. Y si nos retiramos, van a llevar la lucha hasta el final», declaró Trump, cuestionando la gratitud de Zelenski por el apoyo estadounidense.

Otro punto de tensión en la conversación fue la negativa de Trump a apoyar la adhesión de Ucrania a la OTAN, lo que considera uno de los factores que desencadenó la crisis en el país. «No va a ocurrir», afirmó con contundencia. Además, Trump sugirió que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no rompería un posible alto el fuego con Ucrania porque, según él, el líder ruso lo respeta, a diferencia de sus predecesores Joe Biden y Barack Obama.

Foto: X

