Archivos de Epstein: Niña de 13 años habría sido obligada a practicarle sexo oral a Donald Trump

Impacto han causado los recientes archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los cuales, entre otras situaciones, se reveló una denuncia que asegura que una niña de 13 años habría sido obligada a practicarle sexo oral a Donald Trump.

Los documentos liberados contienen más de 3 millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes, y además de Trump, aparecen mencionados Elon Musk y Bill Clinton, entre otros nombres.

Respecto al mandatario estadounidense, el archivo consigna una denuncia anónima donde se describen hechos ocurridos hace aproximadamente 35 años en Nueva Jersey.

Según se lee en el documento, la denunciante asegura que la víctima, de solo 13 años, habría mordido a Trump mientras le practicaba sexo oral, mientras que su amiga recibió un golpe en la cara tras reírse de la situación.

Además, la misma denunciante afirma en el archivo que «también fue abusada por Epstein».

Organizaba «subastas»

Otra denuncia revelada en los archivos indica que Trump organizaba fiestas en las que habría «subastado» a niñas que eran parte de la red de tráfico sexual de Epstein.

De acuerdo a uno de los testimonios contenidos en el informe, Trump realizaba estas fiestas en Mar-a-Lago y las llamaba «chicas del calendario». En ellas, se lee en la denuncia, «Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba. Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y evaluaba su estrechez».

La denuncia agrega que los invitados a estos «eventos» eran todos «hombres mayores», apareciendo los nombres de Elon Musk, Trump, los abogados Alan Dershowitz y Bob Shapiro (que defendió a O. J. Simpson) e incluso los hijos del Presidente de EEUU, Ivanka Trump y Eric Trump.

El documento apunta que las víctimas fueron llevadas a piezas donde entre otras cosas, las obligaron a practicarle sexo oral a Donald J. Trump: «Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando Donald J. Trump me violó», se lee en la denuncia.

Otro dato que ha causado impacto tiene que ver con una fiesta a la que habría asistido Trump con narcotraficantes del Cartel de Sinaloa, en la cual se asesinó a una chica joven. Además, la denunciante asegura tener videos de dichas fiestas.

Elon Musk

Otro que figura en esta última entrega de archivos es Elon Musk, quien aparece enviando correos electrónicos a Epstein a fines de 2013 para «coordinar un viaje» a la isla donde el delincuente sexual cometía sus fechorías.

Así, según lo revelado, el 24 de noviembre de 2013, Epstein envió un correo a Musk: ¿Cuántas personas viajarán en el helicóptero a la isla? Musk respondió al día siguiente que probablemente serían solo él y su entonces esposa. ¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla?, añadió Musk.

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2013, Musk envió otro correo a Epstein diciéndole que estará en la zona de BVI/St Bart’s durante las fiestas. «¿Hay un buen momento para visitarte?», se lee en el mail, que fue respondido por Epstein 2 días después, indicándole que el comienzo del nuevo año «sería bueno», añadiendo que «siempre hay espacio para ti».

Luego, en Navidad, Epstein escribió en otro correo electrónico: «El 2 o el 3 sería perfecto. Iré a buscarte», a lo que Musk contestó que primero tendría que ir a Los Ángeles la noche del 2 de enero, para luego decirle que podía retrasar su salida un día: «¿A qué hora vamos a tu isla el día 2?», le preguntó Musk a Epstein.

Noticia en desarrollo.

Última hora



