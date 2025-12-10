Australia: Entró en vigencia prohibición de redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años

El miércoles 10 de diciembre entró en vigencia en Australia la prohibición de uso de algunas redes sociales a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años.

Según consignaron distintas agencias internacionales, la medida afecta a las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y X (exTwitter), las cuales ahora «tienen prohibido mantener y permitir la creación de cuentas para usuarios australianos menores de 16 años», informó un reporte de France 24.

En tanto, redes como Pinterest y WhatsApp quedaron fuera de la legislación, situación que de acuerdo a las autoridades del país estará en revisión y podría cambiar. Otras, en cambio, como YouTube seguirán siendo accesibles sin necesidad de tener una cuenta.

El gobierno australiano reiteró que la normativa exige a las plataformas demostrar que han tomado «medidas razonables para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida».

«Por primera vez, una ley traslada la responsabilidad directa a las plataformas en línea, que corren el riesgo de enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares) si incumplen la normativa», dice, por su parte, el reporte de la agencia AFP.

Se trataría, para la agencia informativa, de una de las medidas «más radicales» de este tipo contra las grandes empresas de la industria tecnológica.

Entre los argumentos para aprobar la legislación, las autoridades australianas recalcaron que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales, por lo que la exposición temprana a redes sociales podría agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

Protecting kids. Backing parents.



Our social media ban for under-16s starts today. pic.twitter.com/4THxm0NdXV — Anthony Albanese (@AlboMP) December 9, 2025

Entra en vigor en Australia la prohibición de redes sociales a menores de 16 años https://t.co/dpoAxchoPs pic.twitter.com/sVdIdragbi — FRANCE 24 Español (@France24_es) December 10, 2025

Foto Portada: Agencia AFP