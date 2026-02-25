Autoridades de Irán anuncian desarticulación de «red terrorista» en el sureste del país: 8 detenidos y 3 abatidos, todos extranjeros

Autoridades de Irán anuncian desarticulación de «red terrorista» en el sureste del país: 8 detenidos y 3 abatidos, todos extranjeros
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A través de un comunicado, la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Terrestres del Cuerpo de Guardianes de la República Islámica (CGRI) de Irán, informó la desarticulación de una «red terrorista» en el sureste del país, específicamente en la provincia de Sistán y Baluchistán.

De acuerdo a la información entregada, «tres terroristas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otros 8 han sido arrestados». Además, se indicó que todos «eran extranjeros, contratados por la banda terrorista afiliada a grupos takfiríes y a servicios de espionaje extranjeros».

El comunicado agrega que, durante el operativo, fueron incautados «varios tipos de armas, incluidos 7 lanzacohetes RPG, un M4 estadounidense equipado con cámara de visión nocturna, varios rifles de guerra Kalashnikov equipados con lanzagranadas, un colt con cartuchos y municiones relacionados, así como silenciadores de armas, matrículas de automóviles robadas y dos automóviles de pasajeros para realizar operaciones».

Finalmente, las autoridades iraníes informaron que tras interrogar a los detenidos, «han admitido su participación en el atentado terrorista del pasado diciembre, donde tres policías y un civil perdieron la vida durante un enfrentamiento armado en un puesto de control de seguridad en el condado de Fahraj, en Sistán y Baluchistán».

Noticia en Desarrollo / Foto Portada: Referencial (archivo)

