Ceasefire Today: campaña global exige alto al fuego en Gaza e Irán y denuncia complicidad de EE.UU.

Ceasefire Today es una campaña global que exige que se establezca un alto al fuego en la Franja de Gaza como en Irán y denuncia la complicidad del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), bajo la administración del presidente Donald Trump, en las agresiones.

La iniciativa contempla un llamado a suscribir una petición al Congreso de la nación norteamericana que plantea un mensaje alto y claro a los parlamentarios «¡Mantengan a Estados Unidos fuera de guerras eternas!, en clara referencia tanto al apoyo a Israel en el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino en Gaza, como con el ataque que Washington indició el pasado sábado en conjunto con Tel Aviv y que tienen como objetivo a Teherán.

«Donald Trump prometió paz, pero acaba de iniciar una guerra con Irán. Esto no era inevitable, fue una decisión que pondrá en peligro a los militares estadounidenses, matará a civiles inocentes y tiene el potencial de desestabilizar las vidas de millones de personas en toda la región», señala el texto.

Ante este escenario la campaña Ceasefire Today hace un llamado a la ciudadanía a suscribir la petición para que los congresistas detengan las operaciones militares que instruyó el magnate republicano, empleando los recursos de EE.UU. en una agresión contra la nación islámica en vez de invertirlos en desarrollo y atención social de los estadounidenses.

«¡El Congreso tiene el poder de detener esto! Firma la petición ahora para demostrar que no apoyas otra guerra sin sentido en Oriente Medio», indica el texto.

¿Por qué es importante la campaña Ceasefire Today ?

Los impulsores de esta iniciativa señalan que la mayoría de los estadounidenses se oponen a que su país entre en guerra con Irán y consideran que la administración del magnate republicano debería trabajar para «calmar la crisis, evitar una guerra total y no aumentar las tensiones que ponen en peligro nuestra seguridad nacional».

«En lugar de dar prioridad a nuestra seguridad, se está doblegando ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y poniendo en peligro a las tropas estadounidenses en otra guerra que ninguno de nosotros desea», denuncian.

Ante este escenario y los peligros que representa, plantean que el Congreso de EE.UU. debe actuar con rapidez y utilizar toda su autoridad legislativa para frenar al inquilino de la Casa Blanca.

«Nuestros legisladores del Congreso tienen la responsabilidad ante sus electores y nuestro país de hacer que Trump rinda cuentas y ponga fin a su belicismo», subrayan.

El texto culmina con un potente llamado: ¡Añade tu nombre a la petición ahora mismo!.

Para suscribir la petición al Congreso de EE.UU. puedes acceder al siguiente enlace.

Hasta el momento de publicación de este artículo se han consignado más de 117.000 firmas, de las 200.000 fijadas como meta.

¡Exige un alto el fuego en Gaza e Irán!

Desde la campaña «Ceasefire Today» señalan que los interesados en apoyar y contribuir con esta iniciativa global pueden realizar cualquier de estas acciones para exigir un alto el fuego en Gaza e Irán:

-Envíar un correo electrónico al Congreso

-Firmar la petición

-Compartir en Twitter

-Compartir en Bluesky

-Compartir en Threads

– Acceder al contador del coste de la guerra con Irán

-Llamar a un representante en el Congreso

-Llamar directamente al Congreso

