El ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, mantuvo conversaciones con su homólogo chino, Wang Yi, quien llegó a Nueva Deli en visita oficial. Ambas partes acordaron mantener la dinámica positiva de las relaciones bilaterales entre los países, según informó Asian News International (ANI), socio de TV BRICS.

«Como dos de los mayores países en desarrollo, con una población conjunta de más de 2.800 millones de personas, China e India deben mostrar una mentalidad global, demostrando la responsabilidad de las grandes potencias y sirviendo de ejemplo para otros países, así como promoviendo la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales», indicó Wang Yi,

Ministro de Asuntos Exteriores de China.

El jefe del Ministerio de Exteriores Exteriores chino también recordó que este año Pekín y Nueva Deli celebran el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Según Wang Yi, China e India deben profundizar la cooperación y eliminar las barreras, garantizando la estabilidad en Asia y en todo el mundo.

En el marco del 75.º aniversario de relaciones diplomáticas, ambas potencias destacaron la necesidad de profundizar la cooperación bilateral y contribuir a la estabilidad global.

Por su parte, Jaishankar subrayó que Pekín y Nueva Deli deben garantizar conjuntamente la estabilidad de la economía mundial. Confirmó la disposición de India a aprovechar el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas como una oportunidad para fortalecer la cooperación en los ámbitos comercial, económico y humanitario.

«India apoya plenamente la celebración de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin y está preparada para ampliar la cooperación con China en plataformas multilaterales, incluidos los BRICS», explicó Subrahmanyam Jaishankar,

Ministro de Asuntos Exteriores de India.

Ambas partes recordaron que en octubre de 2024, el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, mantuvieron un exitoso encuentro en la cumbre de los BRICS en Kazán.

