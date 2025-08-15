Con apretón de manos, alfombra roja y un paseo en «La Bestia», comienza histórica cumbre entre Putin y Trump en Alaska

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, protagonizaron un fuerte apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de iniciar este viernes su tan esperada cumbre que busca explorar vías para una solución al conflicto ucraniano.

Este es el primer encuentro personal que Putin y Trump sostienen desde 2019, cuando ambos se vieron en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Además, es el primer viaje del presidente ruso a EE.UU. en casi una década. El mandatario viajó a Nueva York en septiembre de 2015 para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.

Tras descender del Air Force One, Trump aplaudió al líder ruso mientras Putin se acercaba, caminando sobre las alfombras rojas colocadas para cada uno de ellos. Acto seguido, estrecharon la mano durante un largo rato, sonrieron ante las cámaras e intercambiaron unas palabras, sin recurrir a u intérprete.

🇷🇺🇺🇸VLADÍMIR PUTIN Y DONALD TRUMP, PRESENTES EN EL LUGAR DE LA CUMBRE



🔴 COBERTURA ESPECIAL DE RT desde Alaska https://t.co/dGX0H6zoNJ pic.twitter.com/Zw2XD6fs9w — Sepa Más (@Sepa_mass) August 15, 2025

Posteriormente se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que se dieron un segundo apretón de manos antes de subir a “la Bestia”, el nombre con el que se conoce a limusina blindada del presidente estadounidense y luego abandonaron el aeródromo.

«Persiguiendo la paz»

Tras la legada de ambos mandatarios al Centro de Eventos Arctic Warrior se dio inicio a la conversación, en formato cara a cara con traductores.

Además, según consignó RT, la reunión también incluye el formato tres por tres: por un lado, Vladímir Putin junto al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, y por el otro, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

En el fondo de la sala del encuentro, se instaló una pancarta con el eslogan «Persiguiendo la paz», a propósito del objetivo principal de la cumbre, centrado en abordar posibles soluciones al conflicto en Ucrania que se ha extendido por más de tres años y medio.