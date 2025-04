Congresista Al Green reitera su llamado a destituir a Trump

El representante demócrata por Texas, Al Green, hizo un fuerte anuncio el pasado sábado en Washington D.C., asegurando que presentará nuevas pruebas dentro de 30 días en el marco del proceso de destitución del presidente Donald Trump. En un evento de protesta contra Trump, llevado a cabo en la capital estadounidense bajo el lema «¡Manos Fuera!», Green dejó claro que, en su opinión, el actual presidente no merece continuar en el cargo.

Dirigiéndose a los manifestantes, Green expresó con firmeza que, aunque el presidente Trump posee un control considerable sobre varias instituciones clave, como el Ejército, el Departamento de Justicia y el Partido Republicano, él mismo está decidido a dar la batalla. El congresista comparó a Trump con Goliat, el gigante bíblico que fue derrotado por el joven David, y subrayó que, al igual que ese personaje, no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una oportunidad para la resistencia.

En sus palabras, Green afirmó que «el Goliat que enfrentamos hoy tiene mucho poder, pero por cada Goliat, siempre hay un David dispuesto a luchar». Con este mensaje, el congresista dejó claro que su intención es seguir adelante con su campaña de impeachment, a pesar de los obstáculos políticos y las dificultades previas.

Este no es el primer intento de Green para impulsar un juicio político contra Trump. Durante el primer mandato del presidente, Green lideró varios intentos que no tuvieron éxito. No obstante, su determinación sigue intacta, y ha asegurado que en las próximas semanas presentará nuevos cargos en el proceso de destitución, en respuesta a las declaraciones recientes del presidente sobre la posible intervención de EE. UU. en la Franja de Gaza.

Cabe recordar que Green fue censurado en la Cámara de Representantes el pasado 6 de marzo por interrumpir el discurso de Trump ante el Congreso. Tras la censura, el congresista utilizó sus redes sociales para expresar su compromiso con los más vulnerables, recordando que su lucha por los derechos sociales, como el acceso a Medicaid, Medicare y la Seguridad Social, continúa siendo una de sus principales prioridades.

Con la batalla política entre ambos, el futuro de Trump en la Casa Blanca podría verse nuevamente puesto a prueba, mientras Green sigue trabajando para reunir el apoyo necesario en el Congreso.

