«Constituye un crimen»: Expertos de la ONU llaman a detener bloqueo y agresión de EEUU contra Venezuela

En víspera de la celebración occidental de la Navidad, cuatro expertos de Naciones Unidas en derechos humanos recordaron que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela viola las normas fundamentales del derecho internacional.

En un comunicado conjunto, los relatores especiales de la ONU llamaron a la acción colectiva de los Estados para salvaguardar el derecho internacional: «El respeto al estado de derecho, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares fundamentales para preservar la paz y la estabilidad mundial», señalaron los especialistas.

Respecto al bloqueo y despliegue de la fuerza militar estadounidense en el Caribe, los expertos recordaron que imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado contraviene las leyes internacionales. Además, el bloqueo está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas.

«Es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974», apuntaron los relatores de la ONU.

Derecho a legítima defensa

Para los expertos, en este caso, al tratarse de un ataque armado según el artículo 51 de la Carta de la ONU, el Estado víctima tiene derecho a la legítima defensa, recalcando en esa línea que el uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra «ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región».

«De acuerdo con el derecho internacional, esta agresión es un crimen sujeto a jurisdicción universal, lo que faculta a todos los Estados a enjuiciarlo. Sin embargo, los más altos dirigentes gubernamentales gozan de inmunidad frente a procesos penales extranjeros mientras permanezcan en funciones», explicaron.

Finalmente, los expertos advirtieron que las sanciones impuestas por EEUU serían «ilegales, desproporcionadas y punitivas» conforme al derecho internacional, y «socavarían gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

El inexistente cartel de los soles

Los relatores de Naciones Unidas también se refirieron a la supuesta existencia del «cartel de los soles», organización que según Trump sería liderada por Nicolás Maduro.

«El bloqueo se produce tras la designación por parte de Estados Unidos, en noviembre de 2025, de elementos del Gobierno venezolano, incluido su presidente, como parte de una presunta ‘organización terrorista extranjera’ denominada Cartel de los Soles, una entidad cuya existencia no ha sido comprobada. Estados Unidos también ha afirmado que Venezuela ha ‘robado’ bienes estadounidenses y debe devolverlos».

Asimismo, agregaron, «antes del anuncio del bloqueo, Estados Unidos asesinó arbitrariamente a al menos 104 personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas hacia EEUU por vía marítima, durante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025».

«Ninguno de los ejecutados representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal», añadieron los expertos, recordando que, como violaciones del derecho a la vida, estos asesinatos deben investigarse y los responsables deben ser enjuiciados. Asimismo, consideraron que el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo.

Para terminar, los expertos urgieron a los Estados a adoptar todas las medidas posibles para poner fin al bloqueo y a las ejecuciones ilegales, incluso mediante protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y contramedidas pacíficas, así como garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Expertos de la ONU condenan el bloqueo y la agresión de Estados Unidos contra Venezuela https://t.co/WVDMaNna95 — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 24, 2025

El Ciudadano