Denuncian brutal represión contra la libertad de prensa en India: Exigen liberación del editor de NewsClick

La policía de la ciudad de Nueva Delhi allanó el pasado martes las casas y oficinas de más de 100 periodistas y colabores de NewsClick, un medio de comunicación independiente progresista, que es crítico del Gobierno del primer ministro indio Narendra Modi.

Al menos 500 policías y agentes de inteligencia participaron en el operativo, durante el cual, allanaron más de 100 residencias, confiscaron computadores y celulares y se llevaron a más de 50 personas a las comisarías para interrogarlas.

En este procedimiento, el fundador y jefe de redacción de NewsClick, Prabir Purkayastha, fue arrestado junto con el administrador Amit Chakraborty.

Entre las personas que se enfrentaron a las redadas, interrogatorios y detenciones se encuentran los colaboradores de los medios progresistas Peoples Dispatch y Tricontinental Research Services, así como conocidos periodistas Urmilesh, Abhisar Sharma, Aunindyo Chakraborty, Bhasha Singh, Paranjoy Guha Thakurta, el cómico Sanjay Rajoura y la activista por los derechos humanos y ex presa política Teesta Setalvad.

Tras su liberación, Sharma declaró: “Después de un largo día de interrogatorio por la célula especial de Delhi, estoy de vuelta en casa. Todas y cada una de las preguntas planteadas serán respondidas. No hay nada que temer. Y seguiré cuestionando a la gente en el poder y en particular a aquellos que tienen miedo a las preguntas sencillas. No retrocederé a ningún precio”.

Ley para coartar la libertad de prensa

Los allanamientos e interrogatorios masivos se produjeron como parte de una investigación sobre una amplia ley antiterrorista (UAPA) que, según los críticos, ha sido utilizada para atacar la libertad de prensa.

Las autoridades indias han acusado al mencionado medio de irregularidades financieras durante años y en las últimas semanas han intensificado su escrutinio de la organización al afirmar que recibió financiación de China, un rival geopolítico.

Medios de comunicación al servicio de la derecha publicaron decenas de artículos en los que se acusaba sin fundamento a los miembros de ClickNews de ser propagandistas chinos. Diputados del partido gobernante de extrema derecha Bharatiya Janata Party (BJP) y altas autoridades como el ministro del Interior, Amit Shah, también hicieron declaraciones similares en el Parlamento y a la prensa.

Desde NewsClick han negado sistemáticamente las acusaciones de mala praxis financiera. Asimismo, han criticado el constante escrutinio gubernamental del cual han sido víctimas, como parte de un intento de la administración de Narenda Modo por sofocar las voces críticas.

Rechazo a la represión

Las redadas y la represión masiva de hoy han sido ampliamente condenadas por organizaciones progresistas, asociaciones de prensa y partidos de la oposición de toda la India como un grave atentado contra la democracia, las libertades civiles y los derechos humanos.

El Gremio de Editores de la India publicó una declaración en la que expresó su profunda preocupación “por las redadas en las residencias de periodistas de alto nivel en la mañana del 3 de octubre, y la posterior detención de muchos de esos periodistas”.

El gremio instó al gobierno indio “a seguir el debido proceso, y a no hacer de leyes penales draconianas herramientas de intimidación contra la prensa”.

La Unidad Estatal de Delhi del Sindicato de Abogados de la India también declaró estar “profundamente preocupada por las implicaciones de estas detenciones para la libertad de prensa y los valores democráticos que nuestra nación aprecia».

«La libertad de prensa es una piedra angular de cualquier democracia vibrante. Es esencial que los periodistas puedan informar con independencia sobre asuntos de interés público sin temor a sufrir acoso o intimidación. Los periodistas desempeñan un papel crucial a la hora de exigir responsabilidades a los gobernantes y de informar al público sobre asuntos importantes”, señalaron.

La Asociación de Mujeres Demócratas de Toda la India (AIDWA) indicó en una declaración pública que «esta acción altamente antidemocrática, injustificada y represiva se ha llevado a cabo ostensiblemente para intimidar a periodistas independientes e intrépidos y a otras personas que se han mostrado críticas con las políticas del gobierno. El gobierno del BJP ha optado ahora por utilizar la draconiana UAPA, junto con otros artículos del Código Penal, para llevar a cabo estas últimas redadas y confiscar los efectos electrónicos, incluidos ordenadores portátiles y teléfonos móviles, de las personas afectadas”.

Carta para exigir la liberación de Prabir Purkayastha y Amit Chakraborty

Organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a periodistas, publicaciones progresistas de noticias, académicos y académicas, artistas y líderes políticos de todo el mundo, a unirse para condenar la represión y exigir la liberación de Prabir Purkayastha y Amit Chakraborty.

«Las redadas y detenciones masivas desencadenadas contra periodistas, comentaristas, dibujantes y humoristas asociados a estos medios, así como la detención de su redactor en jefe, Prabir Purkayastha, y de su administrador, Amit Chakraborty, en virtud de la Ley de Actividades Ilegales (Prevención), constituyen un preocupante atentado contra los principios democráticos de libertad de prensa y libertad de expresión», indicaron.

«NewsClick es exactamente el tipo de medio de comunicación que fortalece una democracia, iluminando y dando voz a los sectores marginados y silenciados de la sociedad que claman por dignidad y cambio», plantearon, al tiempo que invitaron a firmar una carta para condenar el ataque y exigir la liberación del editor y el administrador del diario progresista.

La petición está disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/6Quct4bYRJS5svKR8

Sigue leyendo: