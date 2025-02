Despidos masivos en EE.UU. generan incertidumbre entre los trabajadores federales

Los despidos masivos impulsados por la administración de Donald Trump han llevado a miles de trabajadores federales de Estados Unidos a enfrentarse a un mercado laboral difícil y cada vez más competitivo. Según un informe del Wall Street Journal, los empleados federales, muchos de los cuales tienen más años que los trabajadores promedio del sector privado y una extensa experiencia en la burocracia gubernamental, enfrentan dificultades para conseguir empleo en el ámbito corporativo, donde sus perfiles resultan menos competitivos.

El mercado laboral actual no parece ofrecer muchas oportunidades para estos trabajadores, según destacaron orientadores profesionales y reclutadores consultados por el periódico. «La contratación en trabajos de oficina ha disminuido en los últimos años», mencionaron, y las vacantes disponibles en gobiernos locales no se alinean con las habilidades de los empleados federales, quienes carecen de la experiencia necesaria para adaptarse a roles que no se desarrollan en un entorno de oficina.

Hasta ahora, alrededor de 65,000 empleados han aceptado las ofertas de indemnización para dimitir, de un total de 2,3 millones de trabajadores federales. Sin embargo, muchos más se preparan para una posible ola de despidos, mientras la Casa Blanca acelera la desmantelación de varias agencias federales. Esto ha generado una creciente preocupación entre los empleados, que ven tambalearse la estabilidad laboral que durante décadas caracterizó al gobierno federal.

El clima de incertidumbre ha empujado a muchos trabajadores a considerar si estarían mejor fuera del gobierno, ya que la inestabilidad actual contrasta con la seguridad de empleo a largo plazo que históricamente ofrecía el sector público.

