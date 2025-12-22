Dinamarca cita a embajador de EEUU y expresa su «profunda indignación» con idea de Trump de anexar Groenlandia

El gobierno de Dinamarca anunció que convocará al embajador de Estados Unidos en Copenhague, para que de explicaciones por el anuncio del Presidente Donald Trump sobre el nombramiento de un enviado especial estadounidense para Groenlandia.

Recordemos que la isla actualmente goza de autonomía, y forma parte del Reino de Dinamarca, pero a pesar de esto, Trump ha insistido en las últimas semanas en su idea de anexar su territorio a EEUU «por razones de seguridad nacional».

Para estos fines, Trump designó a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia, lo cual fue duramente criticado por el gobierno danés. En una entrevista televisiva, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, expresó su indignación, calificando la idea como «enteramente inadmisible».

Para el canciller, el gesto de Trump constituye «una falta de respeto a la soberanía danesa», por lo que exigirán explicaciones formales al embajador.

«Estoy profundamente disgustado por este nombramiento de un enviado especial. Y estoy particularmente disgustado por sus declaraciones, que consideramos completamente inaceptables», declaró Lars Løkke Rasmussen a la cadena danesa TV 2, según consignó la agencia Reuters.

«Mientras tengamos un reino en Dinamarca que esté formado por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar que haya quienes socaven nuestra soberanía», enfatizó el canciller.

Desde Groenlandia, en tanto, su primer ministro Jens-Frederik Nielsen restó importancia a las palabras de Trump y aseguró que su anuncio «puede parecer importante, pero no cambia nada para nosotros. Nosotros decidimos nuestro propio futuro», dijo la autoridad.

Seguiremos informando.