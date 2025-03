EE.UU. confirma diálogo con funcionarios de Hamás para salvaguardar sus intereses en la región

La Casa Blanca confirmó este miércoles que Estados Unidos está involucrado en “conversaciones y discusiones continuas” con funcionarios de Hamás, en un intento por mantener el alto el fuego entre Israel y el grupo palestino. La vocera de la administración Trump, Karoline Leavitt, aseguró que el diálogo tiene como objetivo proteger los intereses del pueblo estadounidense, mientras la tregua en la región sigue siendo incierta.

También puedes leer: Crisis en Gaza: Hamás advierte sobre hambruna y sufrimiento extremo debido al bloqueo israelí

Las conversaciones se han llevado a cabo en Doha, Qatar, y han sido coordinadas en consulta con el gobierno de Israel. Sin embargo, Leavitt evitó ofrecer detalles sobre el contenido de los encuentros, limitándose a recalcar la importancia de continuar con los esfuerzos diplomáticos debido a la presencia de vidas estadounidenses en peligro.

En particular, las autoridades israelíes han expresado su preocupación por la situación de los rehenes aún retenidos en Gaza, entre los que se encuentra el ciudadano estadounidense Edan Alexander. Según informes, Hamás sigue manteniendo cautivos a unos 24 rehenes vivos, mientras que los cuerpos de al menos 35 más siguen sin ser liberados.

El presidente Donald Trump ha dejado claro que, de no lograrse un acuerdo con Hamás, no tiene intenciones de impedir que Israel reanude las hostilidades. La nueva propuesta de tregua, impulsada por el enviado estadounidense Steve Witkoff, buscaría la liberación de al menos la mitad de los rehenes que aún están en manos de Hamás a cambio de extender el cese de fuego. Sin embargo, Israel no ha ofrecido concesiones adicionales, como la liberación de prisioneros palestinos, lo que complica las negociaciones.

Adam Boehler, nominado por Trump como enviado especial para asuntos de rehenes, también está involucrado en las conversaciones directas con Hamás, que fueron reportadas inicialmente por el medio Axios.

Foto: Agencia Xinhua

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com