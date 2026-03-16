EE.UU. e Israel desatan crisis energética: petróleo supera los US$100 tras ataques contra Irán

La escalada del conflicto en Oriente Medio, desencadenada por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado un shock en los mercados energéticos globales. Los precios del petróleo han roto la barrera de los 100 dólares por barril y continúan su escalada, mientras el cierre del estratégico estrecho de Ormuz amenaza con estrangular el suministro mundial de crudo.

Los mercados energéticos mundiales atraviesan un escenario de extrema volatilidad tras la agresión estadounidense-israelí contra Irán. Los futuros del crudo Brent, han vuelto a aumentar y alcanzaron los 104,81 dólares por barril, un nivel no visto desde julio de 2022. Este repunte se produce en medio de la profunda inestabilidad provocada por la ofensiva militar que ha sacudido a una de las regiones petroleras más importantes del planeta.

Según los reportes de los mercados internacionales, tras un breve descenso en las jornadas anteriores, el precio de este crudo de referencia en Europa ascendió en un 1,39% en el Mercado de Futuros de Londres . Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), que corresponde a los futuros del «oro negro» estadounidense, se sitúa en torno a los 99 dólares por barril, alcanzando también la cifra más alta desde julio de 2022.

Este incremento sostenido refleja la creciente preocupación de los inversores ante la posibilidad de una interrupción prolongada del suministro energético global.

La agresión de Tel Aviv y Washington y la contraofensiva de Teherán, que se inició a fines de febrero, ha incluido el cierre del estrecho de Ormuz, una arteria marítima por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. y que es esencial para exportaciones de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Esta vía navegable, considerada estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos, se ha convertido en el epicentro de las tensiones bélicas.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica han sido contundentes en su postura: reiteraron la semana pasada que las embarcaciones de Estados Unidos y las de sus socios no pueden cruzar esta vía marítima, lo que ha encendido todas las alarmas en los países importadores de petróleo.

EE.UU. autoriza la compra de petróleo ruso en medio de la crisis

En medio de esta situación límite, Estados Unidos ha dado un giro significativo a su política energética. El jueves, la administración del Donald Trump emitió una nueva licencia general que autoriza la venta de crudo y de productos petrolíferos de origen ruso cargados en buques, una decisión que contrasta con las sanciones impuestas anteriormente al sector energético de la nación euroasiática.

Según el documento oficial, quedan autorizadas hasta las 12:01 del 11 de abril de 2026 todas las transacciones que estaban prohibidas por las autoridades enumeradas en el documento. La condición principal es que dichas operaciones sean «normalmente incidentales y necesarias» para la venta, entrega o descarga de esos cargamentos.

El texto de la licencia detalla con precisión el alcance de esta medida excepcional y especifica que la autorización se aplica a «cualquier buque», incluidos aquellos que estaban bloqueados en virtud de esas autoridades.

Esta flexibilización de las restricciones al petróleo ruso representa un cambio sustancial en la estrategia energética de Washington, que ahora busca alternativas para paliar la crisis desatada por sus propias acciones militares.

La agresión a Irán: bombardeos y cambio de liderazgo

La raíz de la actual crisis energética se encuentra en la ofensiva militar lanzada contra Irán. Israel y Estados Unidos iniciaron una agresión conjunta contra la República Islámica la madrugada del sábado 28 de febrero, con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» provenientes de Teherán. Esta operación militar coordinada ha alterado por completo el equilibrio geopolítico en Oriente Medio.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei, hasta entonces líder supremo de Irán, así como la de varios altos cargos militares de la República Islámica. Ante este vacío de poder, Mojtabá Jamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor al frente del liderazgo iraní.

En respuesta a la ofensiva militar, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses ubicadas en países de Oriente Medio.

Pronósticos alarmantes: el petróleo podría superar los 150 dólares

Las proyecciones sobre la evolución de los precios del petróleo se han vuelto cada vez más sombrías a medida que el conflicto se intensifica. Voces de expertos advierten que lo peor está aún por llegar si la situación bélica no se resuelve en el corto plazo.

Este es el caso del enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, quien alertó que la cotización del crudo podría superar los 150 dólares por barril en las próximas dos o tres semanas si el conflicto en Oriente Medio continúa.

Esta proyección, de cumplirse, supondría un récord histórico con graves consecuencias para la economía global.

«Ya lo habíamos predicho, con un precio del petróleo superior a los 100 dólares en junio pasado. Ahora se encamina a superar los 150 dólares en las próximas dos o tres semanas, ya que la interrupción está afectando no solo a la logística, sino también a la producción», escribió el alto funcionario en su cuenta de X.

El diagnóstico del representante ruso no podría ser más alarmante respecto al panorama que se avecina. La semana pasada, Dmítriev planteó se trata del comienzo de «la mayor crisis energética de la historia».

Además, indicó que en medio de la crisis energética aumenta el número de países que empiezan a adquirir petróleo ruso tras el alivio de las restricciones de Washington contra el sector energético de Moscú.

«Estados Unidos reconoce de hecho lo evidente: sin el petróleo ruso, el mercado energético mundial no puede mantenerse estable», señaló Dmítriev en sus declaraciones, según consignó RT.