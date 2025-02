EE.UU. exige el 100% de los ingresos por recursos naturales en nuevo acuerdo con Ucrania

Estados Unidos ha entregado a Ucrania una nueva y más estricta versión del controvertido acuerdo sobre los recursos naturales del país eslavo, en el que Washington recibiría el 100% de los ingresos provenientes de la explotación de minerales, gas y crudo, según informó el medio ucraniano NV, citando a cinco fuentes involucradas en la elaboración del documento.

El proyecto de pacto, que fue entregado el 21 de febrero, amplía los términos respecto a versiones anteriores, incluyendo ahora no solo los minerales previamente discutidos, sino también los ingresos del gas y el petróleo extraído en Ucrania. Sin embargo, el acuerdo no contempla garantías de seguridad para Ucrania ni compromisos de inversión por parte de EE.UU., lo que ha generado tensiones entre ambas naciones.

Los ingresos generados por la extracción de recursos se depositarían en un fondo especial, en el que EE.UU. poseería el 100% de la propiedad. Aunque Ucrania tendría que aportar dos tercios de este fondo con los ingresos obtenidos de sus recursos, el tercio restante sería contabilizado como el valor equivalente a las armas ya suministradas por Washington a Kiev, sin que Estados Unidos deba aportar dinero adicional.

El valor de este fondo se estima en 500.000 millones de dólares, aunque Ucrania ha sugerido revisar su tamaño y proponer que los fondos sean utilizados exclusivamente para inversiones dentro del país. A pesar de las críticas, las fuentes citadas por NV aseguran que Kiev podría verse obligado a firmar el acuerdo como una condición para desbloquear la cooperación hacia una eventual resolución del conflicto.

Nuevas demandas sobre infraestructuras y recursos portuarios

En paralelo, The New York Times ha revelado que el nuevo borrador del acuerdo también exige que Ucrania ceda el 50% de sus ingresos provenientes de otros sectores estratégicos, como los puertos y otras infraestructuras. A pesar de las presiones económicas, el pacto no ofrece compromisos concretos para apoyar a Ucrania en el campo de batalla, aunque sí promete respaldar el desarrollo económico del país.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado su descontento con el endurecimiento de las condiciones impuestas por Washington. Zelenski, quien originalmente propuso este acuerdo en octubre pasado como parte de su plan para la victoria en el conflicto con Rusia, ahora se muestra reacio a firmar. En recientes declaraciones, ha calificado las demandas estadounidenses de poco realistas, destacando que la ayuda de EE.UU. no ha alcanzado los 500.000 millones de dólares, mientras que se le exige que devuelva esa suma en recursos naturales sin recibir garantías de seguridad a cambio.

El descontento de Kiev se intensificó la semana pasada tras la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien fue recibido con dureza al intentar negociar los términos del acuerdo. Frente a las críticas de Zelenski, el líder ucraniano subrayó que no puede «vender el Estado» y calificó la situación como una «conversación poco seria».

