EEUU: Al menos 40 mil personas recibieron disparos en 2025 según informe de Gun Violence Archive

Del total de baleados, 685 son niños, de los cuales 224 -de 11 años o menos- murieron por disparos; y otros 461 resultaron heridos. Además, hubo 3.759 adolescentes baleados, y de ellos, más de 1.000 fallecieron.

Autor: Absalón Opazo
Un reporte de la organización Gun Violence Archive (GVA), realizado con estadísticas preliminares, indica que al menos 40.000 personas sufrieron disparos en Estados Unidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El informe puntualiza que durante el año, se reportaron en territorio estadounidense un total de 14.615 tiroteos fatales y 26.195 tiroteos no fatales. Asimismo, se registraron 406 tiroteos masivos. 

En ese sentido, un dato impactante señala que del total de baleados, 685 son niños, de los cuales 224 -de 11 años o menos- murieron por disparos; y otros 461 resultaron heridos.

Además, hubo 3.759 adolescentes baleados, y de ellos, más de 1.000 entre 12 y 17 años fallecieron por armas de fuego, y más de 2.700 quedaron heridos.

Finalmente, la recopilación de Gun Violence Archive advierte que 24.000 personas murieron en suicidios con armas de fuego, según estimación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, inglés).

El Ciudadano

