El gobierno de Estados Unidos formalizó el levantamiento de las sanciones económicas contra Siria, decisión anunciada por el expresidente Donald Trump durante su reciente gira por Oriente Medio. Esta medida responde a presiones de aliados estratégicos como Arabia Saudita y Turquía.

«Estamos implementando autorizaciones para fomentar nuevas inversiones en Siria», declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro, a través de un comunicado. Las acciones buscan incentivar la participación del sector privado en la reconstrucción del país devastado por años de conflicto.

Intereses económicos disfrazados de política exterior

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General 25, la cual autoriza transacciones previamente prohibidas bajo las regulaciones de sanciones a Siria, incluyendo inversiones, servicios financieros y comercio con productos petroleros sirios. La medida también permite transacciones con el nuevo gobierno sirio y con ciertas personas previamente bloqueadas.

La narrativa oficial señala que el levantamiento de sanciones busca impulsar «un futuro brillante, próspero y estable» para Siria, siempre y cuando no dé refugio a organizaciones terroristas y respete a minorías religiosas y étnicas.

Reconstrucción con condiciones

El Departamento de Estado estadounidense emitió además una exención al Caesar Act, lo cual permite a países aliados participar legalmente en proyectos de reconstrucción en Siria.

“El Tesoro y el Departamento de Estado están alineados con la estrategia ‘America First’ para revitalizar sectores económicos clave en Siria», insistió Bessent. Esta apertura busca también posicionar a EE.UU. como actor central en la reconfiguración del país.

Críticas y sombras sobre la medida

La decisión ha generado controversia, pues el levantamiento de sanciones no exige rendición de cuentas al ex gobierno sirio, ni por los abusos cometidos durante más de una década de guerra de parte de los Estados Unidos y potencias involucradas, limitándose a condiciones geopolíticas que priorizan la seguridad regional y la inversión privada.

Aunque la acción representa un giro notable en la política exterior estadounidense, se puuede cuuuestionar si este alivio económico es realmente por razones humanitarias o simplemente un cálculo estratégico frente a sus aliados del Golfo.

La Jornada / US Department of the Treasury

Fotografía: Banco Mundial

