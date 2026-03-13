Entre la alarma y los hechos: no hay evidencia sólida de un plan iraní para atacar California

En medio de la guerra de Estados Unidos (EE.UU) e Israel contra Irán, han circulado una serie de informes que sugieren que Teherán podría tomar represalias ejecutando ataques contra el territorio de la nación norteamericana, incluyendo hipotéticas operaciones con drones dirigidas a la costa oeste, específicamente al estado de California.

Las publicaciones han despertado alarma internacional, ya que implicarían una expansión del conflicto más allá de las fronteras de Oriente Medio.

Sin embargo, cuando se examinan con detenimiento los informes originales que sustentan estas afirmaciones, emerge un panorama incierto y, sobre todo, carente de solidez, ya que la mayor parte de la información se basa en alertas de seguridad preventivas, más que en datos de inteligencia verificados que indiquen que Irán tiene la intención de atacar a Estados Unidos.

Hasta el momento, la contraofensiva persa se ha limitado a ejecutar operaciones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en territorio de Asia Occidental.

El origen de los supuestos ataques a California

Las noticias que han circulado en medios de comunicación y redes sociales encuentran su fuente principal en la cobertura periodística de un boletín policial distribuido a las autoridades de California. El 11 de marzo, la filial local de NBC en el Área de la Bahía informó que el FBI había alertado a las fuerzas del orden sobre la posibilidad de que Irán pudiera intentar un «ataque sorpresa con drones» lanzado desde buque contra objetivos en la costa oeste estadounidense.

Lo que resulta crucial para entender el verdadero alcance de esta información es que los propios funcionarios citados en el informe hicieron énfasis en que la comunicación no constituía una amenaza creíble o inminente y que la alerta se emitió fundamentalmente como una medida de precaución, en el contexto de la guerra en curso, consignó The Palestine Chronicle.

Ese mismo día, la revista People publicó su propia cobertura del boletín de seguridad, describiendo que el documento presentaba un escenario hipotético en el que se utilizaran drones lanzados desde buques. La publicación reconoció explícitamente que el aviso no identificaba objetivos específicos ni plazos operativos, dos elementos que resultarían fundamentales si se tratara de una amenaza real con base en datos sólidos.

Rolling Stone, que también informó sobre el mismo boletín el 11 de marzo, escribió que la advertencia del FBI se había transmitido a las autoridades de California ante el temor a una posible represalia iraní. La revista señaló que la información de inteligencia en la que se basaba la alerta seguía sin confirmarse y era, en gran medida, especulativa.

En la misma línea, la publicación especializada Police1, dirigida a profesionales de la seguridad, informó que el aviso instaba a la vigilancia, pero subrayó explícitamente que no había información concreta que indicara un ataque inminente.

La combinación de estas coberturas periodísticas constituye la base documental sobre la que se han construido las afirmaciones de que Irán podría estar planeando atacar territorio estadounidense.

Lo que ninguno de estos informes presenta son pruebas de que Teherán haya desarrollado, anunciado o preparado planes para llevar a cabo tales operaciones. Las supuestas evidencia se basan en un boletín preventivo del FBI, que los propios medios describen como carente de concreción y de información de inteligencia confirmada.

¿Cuál es el enfoque militar de Irán?

La postura militar real que Irán ha mantenido durante el conflicto actual narra una historia significativamente diferente.

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, EE.UU. e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, en el que fue asesinado el líder supremo Ali Jamenei.

La agresión, denunciada por Teherán como una flagrante violación de su soberanía, dejó un saldo de más de 1.330 muertos en territorio persa, incluidas 171 niñas en la escuela primaria de Minab, al sur del país.

Desde el estallido de las hostilidades, la nación islámica y sus fuerzas aliadas han emprendido una contraofensiva que incluye ataques contra instalaciones militares israelíes, bases estadounidenses en toda la región de Asia Occidental y activos navales de Estados Unidos que operan en el Golfo Pérsico y sus alrededores,

Las operaciones con misiles y drones iraníes se han dirigido consistentemente contra lo que el gobierno de Irán considera objetivos militares legítimos directamente vinculados a la guerra. Esta conducta operativa revela un patrón: Teherán ha limitado sus represalias a objetivos dentro del teatro de operaciones regional, sin expandir el conflicto a territorios fuera de Oriente Medio.

Las declaraciones de los funcionarios iraníes han reforzado sistemáticamente ese enfoque estratégico ya que han afirmado en repetidas ocasiones que las fuerzas militares estadounidenses presentes en Oriente Medio, las infraestructuras israelíes y los activos militares implicados en ataques contra Irán seguirán siendo objeto de represalias.

Sin embargo, no existe ninguna declaración pública documentada en la que lancen alguna amenaza de perpetrar bombardeos contra el territorio de la nación norteamericana.

«Los analistas militares señalan que este enfoque refleja la estrategia de larga data de Irán de disuasión asimétrica regional, que se centra en atacar a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados en Oriente Medio, en lugar de proyectar operaciones militares a través del Atlántico o el Pacífico», consignó The Palestine Chronicle.

Analistas militares consultados en diversos medios señalan que este enfoque refleja la estrategia de larga data de Irán: la disuasión asimétrica regional. Esta doctri

El contexto político interno estadounidense

El entorno político de Estados Unidos también ayuda a explicar por qué estos informes, a pesar de su base limitada, han capturado la atención pública y mediática. El apoyo popular a la guerra emprendida por la administración de Donald Trump sigue siendo notablemente bajo.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 3 de marzo reveló que solo el 27% de los estadounidenses apoyaba los ataques de Estados Unidos contra Irán, mientras que el 43% se oponía a ellos y el resto se mostraba indeciso. Estas cifras muestran un país dividido pero con una inclinación clara hacia la oposición o la cautela respecto a la expansión del conflicto.

Otras encuestas apuntan a un escepticismo similar entre la población estadounidense. Una encuesta de YouGov publicada el 5 de marzo reveló que la mayoría de los ciudadanos se opone al envío de tropas estadounidenses para luchar directamente contra Irán, reflejando una preocupación generalizada por involucrarse en otra guerra prolongada en Oriente Medio, después de dos décadas de intervenciones en Irak y Afganistán que dejaron un profundo cansancio bélico en la sociedad estadounidense.

Estas cifras imponen limitaciones políticas claras a cualquier administración, como la del magante republicano que considere una escalada militar significativa.

¿Por qué los rumores están cobrando fuerza?

Una expansión a gran escala del conflicto, incluyendo una posible invasión terrestre de Irán u operaciones que pudieran provocar represalias en territorio estadounidense, probablemente requeriría un apoyo interno mucho más amplio del que existe actualmente.

En este contexto, los discursos que presentan a los adversarios extranjeros como amenazas directas a la seguridad nacional adquieren una relevancia política particular.

«La aparición de informes que sugieren que Irán podría atacar a Estados Unidos plantea, por lo tanto, una pregunta importante: ¿por qué estas afirmaciones están cobrando fuerza ahora? Una explicación es que las agencias de inteligencia se preparan habitualmente para los peores escenarios en tiempos de guerra y emiten alertas incluso cuando la información de inteligencia subyacente es incompleta», planteó el medio citado.

Asimismo, señaló que los informes que han salido en los medios también se inscriben en un contexto estratégico y político más amplio.

«Si se consigue presentar a Irán no solo como un adversario regional, sino también como una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense, el discurso en torno a la guerra podría dar un giro radical. Históricamente, el temor a que se produzcan ataques en territorio estadounidense ha sido uno de los principales motores del apoyo público a la escalada militar», explicó.

Sin embargo, los datos e informaciones certeras confirman que la guerra sigue estando limitada en gran medida a Oriente Medio y que las acciones militares de Irán siguen centrándose en objetivos israelíes y bases estadounidenses en la región.