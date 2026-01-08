«Es un ataque contra todos nosotros»: Alcalde de Nueva York condenó asesinato a tiros de joven madre cometido por agentes del ICE de Trump en Minneapolis

Conmoción, espanto e indignación causó en Estados Unidos un video viralizado este miércoles 7/1, donde se aprecia a un grupo de agentes del ICE, la policía migratoria de Donald Trump, dar muerte a tiros a una joven madre estadounidense.

El crimen causó inmediatas protestas en Minneapolis, donde ocurrieron los hechos, y en varias otras ciudades y Estados. Desde Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani criticó la brutal acción del ICE afirmando que se trata de un ataque «contra todos nosotros».

«Esta mañana, un agente de ICE asesinó a una mujer en Minneapolis, sólo el último horror en un año lleno de crueldad. Cuando ICE ataca a nuestros vecinos en todo Estados Unidos, es un ataque contra todos nosotros. Nueva York apoya a los inmigrantes hoy y todos los días que vienen», escribió el alcalde neoyorquino en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó que «hemos advertido durante semanas que las operaciones peligrosas y sensacionalistas del Gobierno de Trump representan una amenaza para la seguridad pública, que alguien iba a salir herido».

Madre de un hijo pequeño

Como Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de un hijo pequeño, fue identificada la mujer asesinada por el ICE. En su perfil de Instagram se definía como «poeta, escritora, esposa, madre y guitarrista de mierda de Colorado; experimentando Minneapolis».

En un primer momento, la Secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, aseguró que los efectivos de Inmigración actuaron en defensa propia, pues la mujer los habría intentado atropellar, versión que fue respaldada por el Mandatario, quien aseguró que la víctima era una «provocadora profesional», culpando del hecho «a la izquierda radical».

Sin embargo, los distintos videos que registraron el momento muestran que la mujer no estaba poniendo en peligro a los agentes, quienes por su parte, exhiben un comportamiento prepotente y exaltado.

Renee Nicole Good. Tras su asesinato, el gobernador de Minnesota declaró que como Estado «ya no requieren más ayuda del Gobierno federal».

