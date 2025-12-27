España cita a declarar a Elon Musk y Mark Zuckerberg por gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación

El Congreso de los Diputados de España no detendrá su actividad legislativa en enero y aprovechará el mes tradicionalmente inhábil para impulsar una ronda de comparecencias cruciales relacionadas con el proyecto de Ley de mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.

En el centro de la polémica se encuentran las solicitudes para que declaren ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital figuras de primer nivel mundial como Mark Zuckerberg, fundador de Meta (Facebook, Instagram), y Elon Musk, propietario de X (antes Twitter) y CEO de SpaceX, según informó Democrata.

La Mesa de la Comisión de Economía se reunirá este martes, 2 de enero, para establecer el calendario concreto de estas comparecencias, según fuentes parlamentarias consultadas. La información sobre el listado de solicitados procede del registro oficial de peticiones de los grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso este medio, y que revela la dimensión y ambición política de estas citaciones.

Detalles del listado y contexto político

La solicitud para que comparezca Elon Musk partió del grupo parlamentario de Vox, con quien el magnate mantiene una relación pública de apoyo. Musk ha sido un valedor internacional de la formación de Santiago Abascal, al igual que ha respaldado públicamente a otros partidos europeos de ultraderecha como Alternativa para Alemania (AfD) y muestra sintonía con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Por su parte, el PSOE ha solicitado la comparecencia de Mark Zuckerberg, máximo responsable de Meta. El listado, no obstante, es mucho más amplio e incluye a directivos y ex altos cargos de Google, TikTok, Instagram, así como a representantes de empresas tecnológicas del sector inmobiliario como Idealista y Fotocasa (a petición de Sumar).

Objetivo legislativo y trasfondo

El marco de estas comparecencias es el citado proyecto de ley, que busca trasponer la directiva europea de servicios digitales y designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador nacional, dotándola de competencias de investigación y ejecución en el ámbito digital.

Además de los líderes tecnológicos, están llamados a declarar representantes de la CNMC, la recién creada Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), la Autoritat Catalana de la Competència, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y cerca de una decena de expertos del sector académico y legal.

El proceso ya está en marcha, hace dos semanas comparecieron la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y el investigador de IMDEA Networks, Narseo Vallina.

El Ciudadano.