EEUU: 2 personas acusan trauma ocular y pérdida de visión por disparos policiales durante protesta contra el ICE en California

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Ya son dos los casos de trauma ocular por disparos policiales denunciados en Estados Unidos, en el marco de las recientes y masivas protestas registradas en todo el país en contra de las acciones del ICE, el servicio de inmigración que está siendo muy cuestionado por sus agresivos operativos y detenciones.

Los dos casos ocurrieron en una protesta contra el ICE en Santa Ana, California.

El diario local Los Angeles Times recogió el testimonio de Britain Rodriguez, de 31 años, quien perdió la visión de un ojo por un proyectil de «munición no letal» que recibió en el rostro mientras protestaba contra las deportaciones y el asesinato de Renee Good en Minnesota.

Rodriguez dijo que los agentes policiales les dispararon «sin previo aviso», alcanzando también a su pareja, que recibió impactos en el tórax, resultando afortunadamente ilesa.

Agresión quedó grabada

Previamente, se había conocido el testimonio de Kaden Rummler, de 21 años, quien también perdió la visión de un ojo en el mismo operativo policial que enfrentó la manifestación en Santa Ana, y cuya agresión quedó registrada en video, viralizándose rápidamente.

Rummlet señaló que los médicos le encontraron fragmentos de plástico y vidrio incrustados en su cráneo y extrajeron de su ojo una pieza de polímero del tamaño de una moneda de cinco centavos.

Seguiremos informando. Foto Portada: Los Angeles Times

