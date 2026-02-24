EEUU: Empresa china DJI presentó demanda contra la prohibición para importar nuevos modelos de drones

El fabricante chino de drones DJI anunció la presentación de una demanda en contra de la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EEUU, tomada a finales de 2025, que incluyó a los drones fabricados en el extranjero en una lista de «equipos y servicios cubiertos».

Según consignó la agencia Xinhua, la inclusión de drones y componentes críticos de fabricación extranjera en esta lista implica que se les prohíbe recibir la autorización de la FCC, lo que impide su importación y posterior venta en Estados Unidos.

En su demanda, DJI aseveró que la decisión de la FCC «presenta graves deficiencias de procedimiento y sustanciales», argumentando que la agencia «no proporcionó evidencia sustancial de que los productos de DJI representaran una amenaza para la seguridad nacional de EEUU».

Asimismo, la empresa china señaló que la demanda busca proteger «sus derechos legítimos y los intereses de los consumidores estadounidenses afectados por las restricciones», incluidos los usuarios del sector agrícola, uno de sectores que más adquiere este tipo de tecnología.

Seguiremos informando.