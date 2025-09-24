Gobierno de España anuncia el envío de un buque para asistir a la Flotilla Global Sumud que viaja rumbo a Gaza

Las más de cincuenta embarcaciones que integran la flotilla han sido hostigadas en aguas internacionales por el ejército israelí, a través de drones, explosiones y la interferencia de sus comunicaciones, lo cual motivó primero a Italia, y ahora a España, a enviar buques de apoyo: "El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional, y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", manifestó el presidente español, Pedro Sánchez.

Autor: Absalón Opazo
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el envío de un buque de apoyo a la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria para la población palestina, y que ha sido hostigada en su viaje con drones, explosiones y la interferencia de sus comunicaciones.

«El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional, y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad», manifestó Sánchez tras su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

«Por eso», agregó el líder español, «les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena, un buque de acción marítima equipado con todos los medios por su fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate».

La Global Sumud Flotilla está formada por más de 50 embarcaciones, donde viajan -entre otros- la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a varios ciudadanos españoles y decenas de personalidades internacionales, como la activista sueca Greta Thunberg y la diputada sueca-chilena Lorena Delgado.

Previamente, el Gobierno de Italia había expresado su más enérgica condena a los ataques con drones realizados por el ejército israelí contra los barcos de la flotilla en aguas internacionales. Por ello, autorizó el despliegue de una escolta para brindar asistencia, recordando en ese sentido el carácter no violento de la misión.

El Ciudadano / Foto Portada Flotilla: Sebastiano Diamante – Lapresse

