Haifa en llamas: Irán golpea la mayor refinería de Israel

Este jueves Irán lanzó un ataque en contra de la refinería Haifa, considerada la más grande e importante de Israel, ya que suministra aproximadamente entre el 50 % y el 60 % del combustible que se consume en ese país.

De acuerdo con los medios israelíes se registraron impactos de misiles y caída de fragmentos en la zona de Haifa y hasta el momento no se reportan heridos.

«Se informan impactos de misiles o sitios de caída de fragmentos en la zona de Haifa, y las fuerzas de rescate se dirigen a los lugares», indicó el diario «The Times of Israel».

«También hay informes de cortes de energía en los suburbios de Krayot de Haifa tras el ataque con misiles», consignó.

Incendio en la refinería

Tal y como muestran los videos que circulan en redes sociales en la refinería se produjo un incendio.

An Israeli oil refinery in Haifa has been struck by a missile. Direct source from local report. #OSINT #Israel #Iran pic.twitter.com/IecgjXZ2M9 — SAETTA (@S4ETTA) March 19, 2026

En los registros pueden observar columnas de humo elevándose desde las instalaciones.

🚨🚨🚨 Rockets fall in the petrochemical plant in Haifa Bay



Power outage in Haifa Bay after Iranian bombing pic.twitter.com/rnetjlVCq1 — MIZGOL (@Mizgol) March 19, 2026

🚨 LATEST FROM 🇮🇱 HAIFA REFINERY.pic.twitter.com/He2E56sbOE — Asad Nasir (@asadnasir2000) March 19, 2026

De acuerdo con RT hasta el momento no se ha confirmado si un misil impactó directamente a la infraestructura energética ubicada en el norte de Israel, o si municiones de racimo cayeron en la zona.

Según el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, los daños a la red eléctrica causados en esta zona «son limitados y de poca importancia».

Informó que los equipos de la Compañía Eléctrica de Israel ya trabajan en el lugar y que «el servicio se restablecerá en las zonas restantes en breve».

Sin embargo el ataque reviste importancia ya que se trata de la refinería más grande e importante de Israel. Suministra aproximadamente entre el 50 % y el 60 % del combustible del país.

Contraofensiva de Irán

Desde el pasado 28 de febrero, la nación islámica el país ha sido objeto de bombardeos indiscriminados por parte de Tel Aviv y Washington, en los cuales han muerto más de 1.400 personas ,mientras que otras 18.000 han resultado heridas.

La nación persa ha respondido con una contraofensiva que ha incluido bombardeos con mísiles y drones a diversas instalaciones militares estadounidenses en la región y en los territorios israelíes

La ofensiva contra la refinería Haifa, se produjo lego de que durante la jornada del miércoles Israel lanzara un ataque en contra del South Pars –el segmento iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Catar al otro lado del golfo Pérsico.