“Huyó” al Índico: Irán afirma que el USS Abraham Lincoln se retiró tras ataques y asegura 650 bajas en EE.UU.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó el martes que la operación «Promesa Veraz 4», ha ocasionado por lo menos 650 bajas en las fuerzas estadounidenses, entre muertos y heridos, como consecuencia de los ataques ejecutados contra bases y buques de guerra de la nación norteamericanas ubicadas en varios países del Medio Oriente.

Los bombardeos con misiles y drones contra activos navales estadounidenses y cuarteles generales militares en Baréin, obligaron al portaaviones USS Abraham Lincoln a retirarse de las aguas costeras iraníes, indicó el portavoz del IRGC, el general de brigada Ali Mohammad Naeini.

«En los dos primeros días de la guerra, 650 soldados estadounidenses resultaron muertos o heridos», afirmó, según consignó la agencia de noticias Tasnim.

Aunque señaló que es «natural que los estadounidenses negaran u ocultaran estas bajas», dejó en claro que los informes de inteligencia y del campo de batalla iraníes confirmaban el número de víctimas.

El portavoz detalló que los misiles y drones iraníes han atacado repetidamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Baréin y precisó que al menos160 militares estadounidenses murieron o resultaron heridos cuando las fuerzas iraníes atacaron una importante instalación militar estadounidense en el país.

Además, según los informes de la nación islámica, el buque de apoyo de combate MST de la Marina de los Estados Unidos sufrió graves daños tras ser alcanzado por misiles navales iraníes.

El portavoz del IRGC también reveló que las fuerzas navales persas habían lanzado cuatro misiles de crucero contra el USS Abraham Lincoln, que se encontraba a unos 250 o 300 kilómetros de la costa de Chabahar, en el sureste de Irán. Tras los ataques, según Naeini, el portaaviones «huyó hacia el sureste del océano Índico».

El portaaviones estadounidens había llegado a la zona del Golfo el 25 de enero pasado junto a tres destructores de misiles guiados.

Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica señalaron que los ataques se dirigieron específicamente contra objetivos de Estados Unidos e Israel en respuesta a la agresión lanzada previamente contra Irán.

Advirtieron además que la presión militar continuará en los próximos días, con el objetivo de «estrechar el cerco» sobre Washington y Tel Aviv.

Estados Unidos cifra en seis su bajas militares

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) emitió una declaración en la que indicó que seis militares han muerto en las operaciones militares contra Irán.

En el comunicado, el Mando Central de la nación norteamericana afirmó que, a las 4 de la tarde (hora del este) del lunes, seis militares estadounidenses «habían muerto en combate», y señaló que «habían recuperado recientemente los restos de dos militares desaparecidos en una instalación que fue atacada durante los primeros ataques de Irán en la región».

«Las principales operaciones de combate continúan y las identidades de los fallecidos no se revelarán hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares»., plantearon en el texto.

Al anunciar el inicio de la «Operación Furia Épica» el sábado, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que su administración estaba «tomando todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región».

Sin embargo, reconoció que «es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas», y añadió que «eso suele ocurrir en la guerra».

El magnate republicano declaró al New York Times que Estados Unidos e Israel podrían seguir atacando Irán durante «cuatro o cinco semanas».

Según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada el domingo, un tercio de los estadounidenses consultados dijo que aprobaba los ataques en Irán, mientras que el 43 % señaló que desaprobaba la acción militar, mientras que un tercio indicó que no estaba seguro.