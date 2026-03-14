Irán: Agresiones desde múltiples frentes

Por Pablo Jofré Leal, Periodista y Analista Internacional

Irán, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, está bajo ataque. Un país que, en el último medio milenio, ha estado en el mapa mundial con las mismas fronteras y donde no ha existido una sola superpotencia que no haya tratado de invadirla.

Un país multiétnico y culturalmente diverso, caracterizado por un mosaico de grupos étnicos, lenguas y tradiciones que lo hacen enormemente atractivo, dotado de maravillas arquitectónicas, patrimonios de la humanidad, y que los crímenes cometidos por los bombardeos de Washington y los sionistas israelíes también están afectando.

Hablamos de herencias culturales que se remontan a cinco mil años atrás. Un país efectivamente multiétnico con una mayoría persa, pero que además alberga importantes minorías: azeríes, baluchis, árabes, lurs y kurdos, otorgándole un carácter de Estado multicultural.

Irán está viviendo un ataque de la alianza imperial sionista en virtud de los intereses de Washington, no sólo de externalizar sus problemas internos derivados de discrepancias con gobernadores, congresistas e incluso en el seno del gobierno, por ejemplo, con su vicepresidente James Vance quien se había mostrado renuente a iniciar una agresión contra Irán e incluso señalando que con Trump en el ejecutivo «no se enviará, imprudentemente, a estadounidenses a luchar en el extranjero». (1)

La realidad ha demostrado que el ‘pacifismo’ de Trump, sus declaraciones respecto a terminar todas las guerras del mundo, a ser merecedor del Premio Nobel de la Paz por sus decisiones, son una absoluta falacia. Hoy, el mundo es más inseguro gracias a Trump y su pléyade de políticos belicistas, racistas, supremacistas y, sobre todo, aliados del sionismo israelí. La política exterior de Estados unidos es digitada por el régimen judío sionista israelí.

El influyente periodista Tucker Carlson ha declarado su oposición a la guerra contra Irán, cuestionando las razones de Trump y con fuertes críticas a Israel y su régimen gobernante.

Carlson afirma que «quien tomó la decisión realmente para iniciar la guerra contra Irán fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y no Estados Unidos. Esta es la guerra de Israel. No es la guerra de Estados Unidos».

A los mencionados problemas políticos hay que sumar las de un inquilino de la Casa Blanca, comprometido en múltiples acusaciones y declarado culpable en casos civiles por abuso sexual, difamación y fraude empresarial y vínculos con actos de pederastia, abusos sexuales con menores y patrocinador de prostitución en la llamada Red Epstein. (2)

Me refiero al personaje Jeffrey Epstein, estadounidense de creencia judía ya extinto y de quien se dice se habría suicidado en la cárcel donde purgaba penas por delitos sexuales, red de prostitución y abuso de menores. Ligado estrechamente a los grupos de poder de Estados Unidos, donde se relacionó con el actual mandatario, además de estrechos vínculos con el Mossad y las agrupaciones pertenecientes al lobby judío en Estados Unidos.

Los ataques a Irán por parte de la administración Trump, junto al régimen nazisionista israelí cuya propia existencia depende del apoyo estadounidense, con quien comparte visiones de destinos manifiestos y creencias propias de megalómanos, mitómanos, acompañado de acciones delictivas en el plano internacional, se dan en un escenario de crímenes masivos, que incluyen la continuación del genocidio del pueblo palestino.

Como también al Líbano, Siria -donde se instaló un gobierno servil y presidido por un terrorista hoy limpio de polvo y paja como es Al Golani-, componendas políticas y financieras con las monarquías árabes del Golfo Pérsico y una ampliación de la influencia malsana de la ideología sionista por el mundo.

A eso se enfrenta la digna y valiente revolución islámica. Una nación que sufrió el asesinato de su líder supremo Seyed Ali Jamenei, el primer día de la agresión. Un ataque donde además se asesinó a su hija, su nieto y yerno en la residencia del líder iraní junto a altas figuras políticas y militares.

Pero… la lucha debe continuar y en un momento histórico crucial que atraviesa la República Islámica de Irán, la Asamblea de Expertos de Liderazgo anunció la elección de Sayyed Mojtaba Jamenei como líder de la Revolución y la República Islámica, sucediendo a su padre, el líder de la nación mártir, Ali Jamenei. (3)

Un hecho importante frente a la actual guerra de agresión contra este país de Asia occidental, es que Irán no ha participado en ninguna acometida militar abierta en la era moderna. No ha iniciado ninguna guerra contra sus vecinos ni ataques desestabilizadores, lo que nos hace interrogarnos: ¿Por qué entonces este belicismo contra Irán por parte de las potencias hegemónicas y arrogantes? ¿Razones? Varias. Entre ellas, el hecho que Irán se encuentra en la encrucijada del mundo, a lo cual hay que sumar en el último siglo sus riquezas energéticas.

Irán, a partir de 1979, es una potencia que ha buscado su desarrollo al margen de cualquier influencia ideológica, política o económica. Así lo definió desde el momento mismo de aquel febrero de 1979: no sumarse ni al bloque socialista ni a capitalistas.

Desde aquel hito histórico, con el triunfo de la revolución Islámica, ese afán de dominarla por parte de occidente se ha agudizado: guerras impuestas, procesos de desestabilización, sanciones, embargos, ataques terroristas, financiamiento de grupos extremistas para operar en sus fronteras.

Desde el 28 de febrero de este 2026, cuando se inicia la nueva fase de embestidas criminales contra Irán, llevadas a cabo por la alianza delictiva conformada por Estados Unidos y el régimen judío sionista israelí, a la par de todos los elementos que conforman una guerra híbrida: guerra convencional junto a ataques mediáticos, tecnológicos, económicos, se une la intensificación de catalizar acciones terroristas tanto en la frontera occidental con Irak como en la Frontera oriental, con la idea de abrir múltiples flancos de ataques contra la revolución islámica.

En esta última operan grupos terroristas del movimiento MKO Mojahedin-e-Khalq cuya sede principal se encuentra en Francia, donde suele apoyar con millonarios aportes en dinero a los candidatos presidenciales de ese país europeo. Un movimiento terrorista que además cuenta con campos de entrenamiento militar en Albania bajo el apoyo de militares de la OTAN. Un MKO responsable del asesinato de más de 30 mil iranies desde 1979 a la fecha.

En la zona occidental, en el límite con Irak, Estados Unidos junto a los sionistas israelíes intensifican la organización, apoyo y desarrollo de una política de ataques de grupos y movimientos, principalmente iraquíes de origen kurdo, en sus distintas facciones.

Kurdos, sobre todo aquellos radicados en Siria, Turquía e Irak que despiertan ensoñaciones revolucionarias en ciertos sectores del llamado progresismo e incluso facciones feministas que suelen levantar como estandartes de lucha a la publicitada República de Rojava, en el norte de Siria, sin apenas conocer el papel cumplido por la región del Kurdistán iraquí y sus lideres como es el clan Barzani, en la desestabilización, no sólo de Irán, sino también Siria y su vecino iraní. (4)

La enorme mayoría de estos grupos y movimientos kurdos han servido más a los intereses de Washington que para la construcción de su ideario político. Han facilitado incluso el derrocamiento de gobiernos en países donde se constituyen, como es el caso de Bashar al Assad en Siria y la instalación – digitado por Estados Unidos y el régimen sionista – de un gobierno dirigido por los mismos terroristas que los kurdos sirios combatieron.

Como también la consolidación del llamado grupo dirigente del clan Barzani, que controlan gran parte del noreste de Irak a través del llamado Gobierno regional del Kurdistán iraquí y que ha significado esquilmar riquezas que le pertenecen al conjunto del pueblo iraquí y no a aquellos que conforman el gobierno regional del Kurdistán iraquí.

Contra Irán se mueven, en políticas de agresión, no sólo la alianza imperial sionista israelí, junto a sus socios europeos de la denominada Troika europea (Francia, Gran Bretaña, Alemania) sino también hilos que, aparentemente, parecían invisibles y que en estos últimos años se develan con toda su peligrosa intensidad. Contando para ello con el sostén financiero, militar, político, logístico de esas potencias occidentales que desgarran vestiduras por el tema de la defensa de los derechos humanos, pero son los mayores violadores de estos.

Entre esos hilos, otrora poco perceptibles y hoy palmarios, encontramos los movimientos terroristas kurdos iraquíes y hasta facciones separatistas en el llamado Kurdistán iraní. Estos últimos grupos incluso reivindican la efímera República de Mahabad en el noreste de Irán de pocos meses de vida el año 1946. Un invento surgido al amparo de los coletazos de la postguerra, destinada a fragmentar el país y debilitar su soberanía como muestra de la afirmación que el interés de las potencias hegemónicas, ayer como hoy, está muy alejado de ese pretendido ‘defender a la población de Irán’, ‘proteger a las mujeres y niños’ o buscar establecer la alicaída ‘democracia representativa’.

Ninguna de las premisas mencionadas fue parte de la preocupación de occidente cuando la sociedad iraní vivió bajo la monarquía absoluta de la dinastía Pahlevi, las acciones de su policía secreta o la represión ejercida sobre las creencias y costumbre de la población iraní.

Irán era en esa postguerra y previo al derrocamiento de la monarquía, un portaviones terrestre de los intereses de occidente que de esa forma ejercían con férreo control de los países de la región, en la idea de contener a la exURSS.

Pablo Jofré Leal – Articulo Para Hispantv

Foto Portada: Agencia AFP

NOTAS

(1) https://actualidad.rt.com/actualidad/592094

(2) ¿Cuáles son los casos que afectan a Trump y dentro de los cuales ha sido declarado culpable?

-Intento de golpe de estado en enero del 2020.

-Falsificar registros comerciales para ocultar pagos de dinero a cambio de silencio por acusaciones de una actriz porno.

-Manejo indebido y retención de documentos de seguridad nacional en su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar la presidencia en 2021.

-El caso federal por Imputado por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

-Abuso sexual y difamación en una demanda civil presentada por E. Jean Carrol

-Participación en los delitos de carácter sexual de la Red Epstein.

(3) Sayyed Mojtaba Khamenei nació en 1969 en la ciudad de Mashhad, una de las ciudades religiosas más destacadas de Irán y del mundo islámico. Es el segundo hijo de Sayyed Ali Khamenei, quien asumió el liderazgo de Irán desde 1989, sucediendo al fundador de la República Islámica, Sayyed Ruhollah Al Musawi Al Khomeini. El nuevo líder iraní nació en un entorno religioso y político directamente vinculado a las instituciones de la revolución islámica. Esto hizo que su formación intelectual y política estuviera ligada desde temprana edad a la cultura de la Revolución Islámica que le permitió un conocimiento temprano de los mecanismos de toma de decisiones en el nuevo Estado.

(4) Icono de la izquierda anarquista, socialistas libertarios y grupos que dicen adscribirse a las líneas marxistas-leninistas, ecologistas, presentando a la República de Rojava como un ideal anticapitalista, antiestatal, mitificando su accionar en base a su proceder mediante asambleas populares, participación de mujeres en sus batallones, creación de consejos populares, una especie de comuna parisina de mediados del siglo XIX. Grupos trotskistas que han apoyado la lucha dentro de lo que llaman el confederalismo democrático también critican las alianzas tejidas con el imperialismo. A mi entender el apoyo abierto y sin reparo alguno la «Revolución de Rojava» refleja puro revolucionarismo sin un mínimo de análisis. Una creencia que esa república es un ideario, un referente de “formas antiestatales de liberación nacional». Sigo en esto un interesante trabajo de un colectivo de análisis que bajo el título ‘Guerra de Clases’ afirma la necesidad de recordar que todo nacionalismo, sea una nación «pequeña» o «grande», es históricamente chovinista, expansionista, imperialista… ¡y por tanto estatista! El gran referente idealizado del confederalismo democrático en Rojava no es una comunidad sin clases como creen sus seguidores sino una forma de gobernanza en que las diversas clases de esa sociedad acuden con sus demandas para llevar adelantes acciones, y planificar solución a problemas que se presentan sobre los problemas étnicos que dicen los afectan. Es una variedad de lo que conocemos en esta parte del mundo como política parlamentaria: https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net.