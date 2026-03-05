Irán anuncia ataque a petrolero de EE.UU. y afirma control del Estrecho de Ormuz en tiempos de guerra

En un movimiento que podría generar severas consecuencias para la economía global, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este jueves que completo con éxito un ataque contra un petrolero de bandera estadounidense en las aguas del norte del Golfo Pérsico.

La operación, confirmada en un comunicado oficial por las Relaciones Públicas del cuerpo militar de élite iraní, no solo representa una respuesta a los gobiernos del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por su ataques agresiones conjuntas contra Teherán, sino que viene acompañada de una declaración geopolítica de alcance mayor: la proclamación del control efectivo del estratégico Estrecho de Ormuz en tiempos de guerra

Según el texto, esta acción se ajusta estrictamente a las normas y resoluciones internacionales

El comunicado emitido por el cuerpo castrense, según consignó la cadena Al Mayadeen advierte que “todos los actores deben respetar las advertencias emitidas previamente contra el paso de barcos militares, comerciales y de otro tipo vinculados con Estados Unidos, ‘Israel’, países europeos y sus aliados”, dejando claro que la interdicción no se limita a embarcaciones de guerra, sino que se extiende a toda la flota mercante y civil que mantenga vínculos con Washington y Tel Aviv y sus aliados.

Además, confirmó que las fuerzas militares mantienen su vigilancia y procederán a atacar a cualquier embarcación que intente cruzar el paso marítimo de manera ilegal.

En conversación con el programa La Mañanera de El Ciudadano, el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal ofreció dimensionó el impacto de un posible cierre del estrecho.

“El cierre total del Estrecho de Ormuz es clave”, afirmó, sobre esta ruta marítima por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, que se ubica entre Irán y Omán, y es esencial para exportaciones de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Ante las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió escoltar a los buques que deseen transitar por estrecho, el analista planteó que existe una brecha entre la amenaza y la acción efectiva.

“Ayer antes de la declaración de cierre total, el inquilino de la Casa Blanca, el señor Trump sostuvo que van a escoltar a cualquier barco que quiera cruzar el estrecho de Ormuz. Una cosa es decirlo, otra cosa es si lo hace o no lo hace”, señaló.

La importancia estratégica de Ormuz es tal que su bloqueo, según el análisis de Jofré, supondría una fractura sísmica en la seguridad regional, desatando a su vez una crisis energética mundial, ya que por esta vía marítima pasa casi toda la producción petrolera de Medio Oriente.

“Ahí hay una amenaza latente de una situación que puede pasar de lo tenso a la acción directa y eso significa indudablemente generar una fractura aún mayor en los niveles de seguridad de la región, ya no los tienen, pero se aumenta a un nivel máximo, porque implica el petróleo, implica el gas, así que en eso yo creo que hay que ponerle atención”, advirtió.

Irán: “No permitiremos la salida de una gota de petróleo de la región”

Paralelamente a la confrontación naval, Irán ha abierto un segundo frente de ataque contra la infraestructura crítica de EE.UU. e Israel, demostrando una capacidad de proyección de poder más allá de sus fronteras marítimas.

El ejército iraní amplió su radio de acción hacia el norte, detallando en su duodécimo comunicado de guerra , como pare de la operación «Promesa Verdadera 4», el lanzamiento de drones contra objetivos en territorio israelí.

Según el parte militar, los vehículos aéreos no tripulados impactaron contra tanques de combustible ubicados en la base aérea Ramat David, una de las principales instalaciones de la Fuerza Aérea israelí, situada en el norte de los territorios palestinos ocupados.

Este ataque sincronizado busca desarticular la logística energética y militar del régimen sionista , golpeando sus reservas de carburante en pleno corazón de su dispositivo defensivo.

Los guardias de la Revolución señalaron también los oleoductos de los adversarios como objetivos legítimos de ataques.

“No permitiremos la salida de una gota de petróleo de la región”, aseguraron, según reportó Al Mayadeen.