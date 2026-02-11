Teherán califica el escándalo como una “catástrofe humanitaria y civilizatoria” y sugiere que la divulgación de documentos forma parte de un “proyecto extenso y de larga data” para promover los fines políticos de ciertas partes, «particularmente el régimen israelí».

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha señalado directamente al régimen de Israel como posible beneficiario y arquitecto del escándalo mundial en torno al financiero y pedófilo Jeffrey Epstein.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes, Baqai sostuvo que los múltiples informes que vinculan al denominado “régimen sionista” con la explotación del caso refuerzan la “sospecha” de que todo el entramado judicial y mediático responde a un diseño geopolítico de largo alcance.

“Dados los múltiples informes que indican que el régimen israelí u otros han explotado estos casos y procedimientos relacionados para promover sus objetivos políticos, esto refuerza la sospecha de que todo el asunto puede ser parte de un proyecto extenso y de larga data para promover los fines políticos de ciertas partes, particularmente el régimen israelí”, afirmó.

La declaración, realizada en el contexto de la reciente desclasificación masiva de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos —que superó los tres millones de páginas—, sitúa el debate en una dimensión que trasciende lo estrictamente judicial para adentrarse en el terreno de la guerra política e ideológica.

El portavoz iraní advirtió que estos documentos no deben ser minimizados ni tratados como un asunto limitado a Estados Unidos o a un solo individuo.

Planteó que se trata de una «catástrofe humana y civilizatoria”, la cual ha causado heridas profundas en «la conciencia pública mundial y podría considerarse un crimen contra la humanidad», comnsign{o HispanTV.

Las declaraciones del diplomático iraní se producen a raíz de que el pasado viernes 30 de enero de 2026, saliera a la luz un lote de archivos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein. Según confirmó el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, en rueda de prensa desde Washington, el Departamento de Justicia liberó más de tres millones de páginas, un paquete que incluye más de 2.000 vídeos y aproximadamente 180.000 imágenes.

En los archivos aparecen mencionadas poderosas figuras políticas y empresariales, entre ellas el presidente estadounidense Donald Trump, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

El vínculo Epstein-Mossad y la figura de Ehud Barak

Uno de los ejes centrales de la acusación iraní descansa sobre los presuntos vínculos de Jeffrey Epstein con los servicios de inteligencia israelíes. Un memorando desclasificado del FBI procedente de la oficina de Los Ángeles en octubre de 2020 ya reportaba que una fuente confidencial creía que el financiero “era un agente cooptado del Mossad” y que había sido “entrenado como espía” para el servicio de inteligencia israelí .

En los archivos publicados también se menciona al ex primer ministro israelí Ehud Barak como una de las figuras políticas poderosas vinculadas a Epstein, junto al presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner.

“Epstein era cercano al ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, y se entrenó como espía bajo él”, reveló uno de los memorandos desclasificados.

En un intercambio de correo electrónico, Epstein le escribió a Barak: “debes dejar claro que no trabajo para el Mossad. :)” a lo que éste le respondió: “¿Tú o yo?” , mientras que el financiero le indicó de vuelta: “que no quiero :)”.

De acuerdo con Hispan TV, Epstein y Barak tuvieron una relación de una década e incluso el ex premier quien fue una figura de inteligencia militar israelí de alto rango en su carrera, visitó la casa del pedófilo n en Nueva York más de 30 veces entre 2013 y 2017.

Después de que Epstein fuera condenado por primera vez como delincuente sexual en 2008, Barak Cuyo nombre aparece mencionado en los archivos un total de 4078 veces, se asoció con el financiero en 2015 para financiar la startup de tecnología de seguridad “Reporty Homeland Security”,



También uno de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado que el financista deshonrado aconsejó a Barak que cooperara con la controvertida empresa estadounidense de vigilancia de inteligencia artificial Palantir.

Investigaciones revelaron que Palantir, respaldada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, apoyó el genocidio israelí en la Franja de Gaza con inteligencia artificial y vigilancia, facilitando ataques de precisión y el exterminio de palestinos.

Asimismo, un reciente libro del periodista del New York Times Michael Steinberger también reveló que Israel utilizó tecnologías de Palantir en sus ataques terroristas con buscapersonas y walkie-talkie perpetrados en el Líbano en septiembre de 2024, en los cuales al menos 42 personas, incluidos dos niños, murieron y más de 3400 sufrieron heridas en las explosiones.

Irán: «Caso Epstein evidencia crisis moral en los sistemas de gobierno occidental»

Ante las revelaciones, el portavoz Baqai insistió en que la cuestión requiere un examen cuidadoso en múltiples dimensiones, incluidas “las implicaciones políticas y de seguridad”, y advirtió que estas podrían afectar a la región “tanto ahora como en el futuro” .

Señaló que “las revelaciones evidencian una profunda crisis moral en los sistemas de gobierno occidentales, especialmente por la participación de altas figuras políticas en casos vinculados a la corrupción”.

Ante este escenario, Baqai cuestionó abiertamente por qué, hasta ahora, no se han llevado a cabo procedimientos judiciales formales y públicos contra los implicados de alto perfil cuyos nombres figuran en los archivos desclasificados .

El portavoz describió los crímenes reflejados en los informes como “horribles”, y afirmó que revelan “una mentalidad profundamente preocupante entre este tipo de individuos hacia las mujeres, los niños y las niñas” .

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Sin embargo, dos meses después, fue encontrado muerto en una celda de una cárcel de Nueva York.

Su muerte fue oficialmente declarada suicidio, aunque las circunstancias han alimentado años de especulaciones sobre sus asociados de alto perfil y posibles esfuerzos por ocultar el alcance total de sus crímenes.