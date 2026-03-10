Irán golpea Haifa y Hezbolá embosca tanques israelíes en otra jornada de escalada

En una nueva escalada de hostilidades en Medio Oriente, los combatientes de Hezbolá en el Líbano ejecutaron una emboscada que resultó en la destrucción de tanques israelíes en el sur del país, mientras que las fuerzas armadas de Irán confirmaron un ataque contra las instalaciones petroleras estratégicas en la ciudad de Haifa en el norte de Israel, así como bases militares estadounidenses en la zona.

Esta doble ofensiva, orquestada por dos de los principales actores del llamado «Eje de la Resistencia», causaron daños severos a infraestructuras energéticas y militares de Tel Aviv y Washington.

❗️🇮🇱/🇮🇷 BREAKING: The Israeli army has activated its air defense systems after missiles launched from Iran were detected over northern Israel. pic.twitter.com/f8Rl7tIzNZ — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) March 10, 2026

Hezbolá tiende una trampa mortal a Israel en Khiam

En el sur del Líbano, la madrugada del martes fue testigo de una de las operaciones más letales perpetradas por Hezbolá en semanas recientes. Según información difundida por los medios militares del movimiento chií, sus combatientes lograron atraer a una unidad de fuerzas israelíes a una emboscada en las afueras de la ciudad de Khiam.

De acuerdo con el parte de guerra emitido por el grupo, el enfrentamiento se desencadenó cuando las fuerzas israelíes intentaron avanzar en las proximidades del centro de detención ubicado en el sector sur de la ciudad.

En ese momento, los combatientes de la resistencia activaron su plan y «destruyeron tres tanques Merkava tras atraer a las fuerzas israelíes a una emboscada cuidadosamente preparada cerca del centro de detención situado en las afueras del sur de la ciudad», detalló Hezbolá.

La operación no concluyó con el ataque inicial, ya que la resistencia libanesa tendió una segunda trampa. El movimiento afirmó que «sus combatientes también atacaron a los equipos de evacuación que intentaban llegar a los vehículos dañados».

Esta acción tuvo consecuencias devastadoras para la columna israelí, provocando «la quema de los tanques» y generando bajas en las fuerzas armadas del régimen sionista.

Lluvia de cohetes sobre posiciones israelíes

La emboscada de Khiam fue solo el principio de una noche de alta tensión en la frontera. Según consignó Palestine Chronicle, la 1:30 de la madrugada (hora de Beirut), incluso antes de la emboscada los combatientes de la resistencia ya habían lanzado «una salva de cohetes contra el cuartel de Yiftah», una base militar israelí cercana a la frontera.

Posteriormente, ya entrada la madrugada, los ataques se sucedieron en cadena. A las 2:45 a.m., las fuerzas de Hezbolá bombardearon «con una lluvia de cohetes una posición israelí recién establecida en la colina de Tell al-Hamams, al sur de Khiam». Según el medio citado, la artillería de cohetes del grupo también alcanzó «una posición de artillería israelí cerca del emplazamiento de al-Abbad» y «una concentración de soldados de ocupación israelíes en el emplazamiento de al-Malikiyah», justo frente a la ciudad fronteriza de Aitaroun. En esta misma zona, los combatientes atacaron otra posición enemiga recién establecida en Jabal al-Bat.

La ofensiva se extendió también hacia el interior de los territorios ocupados. Al amanecer del martes, Hezbolá confirmó haber atacado con una salva de misiles la base israelí de control de drones de Geva, situada al este de la ciudad ocupada de Safed.

Los ataques con cohetes también alcanzaron a un grupo de soldados y vehículos de la ocupación israelí en una posición recién establecida cerca de la ciudad de Markaba.

Los ataques con misiles también tuvieron como objetivo un emplazamiento de artillería cerca del sitio de Marj, frente a Markaba, así como una concentración de fuerzas israelíes en la altura de Kahil, en las afueras orientales de la ciudad fronteriza de Maroun al-Ras.

Los combatientes bombardearon además a los soldados de ocupación israelíes reunidos en la zona de Khanouq, en la aldea de Aitaroun.

El lunes por la tarde, el movimiento anunció que había atacado la base de Tel Hashomer, cuartel general del mando central del ejército israelí, al sureste de Tel Aviv, con dos drones de ataque.

La resistencia del Líbano confirmó además un ataque perpetrado contra la base de Tziporit, al este de Haifa, que incluyó c una escuadrilla de droneslo que supone la primera operación de este tipo contra dicha base.

❗️🇮🇷/🇮🇱 STATEMENT — IRANIAN ARMY



Iran’s army said its air force targeted oil and gas facilities in Haifa with drones, describing the operation as a response to strikes on Iranian energy infrastructure.



According to the statement, the Haifa refinery and nearby fuel storage tanks… pic.twitter.com/ZxEJyy1H8t — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) March 10, 2026

La elección de Haifa como objetivo no es casual, ya que es un puerto crucial y un centro neurálgico de la economía y la defensa israelíes.

Irán entra en escena: misiles sobre Haifa y Kuwait

La jornada de escalada adquirió una dimensión regional cuando el ejército de Irán emitió su comunicado n.º 20 el ejército iraní anunció que sus fuerzas terrestres habían atacado con drones instalaciones de refinería de petróleo y gas y depósitos de combustible localizados en la ciudad costera de Haifa ubicada en el norte de Israel.

Teherán justificó esta acción como una respuesta proporcionada a los recientes ataques contra sus propias instalaciones petroleras y dejó n en claro «que el enfrentamiento con Estados Unidos e Israel continuaría».

En concreto, el comunicado planteó que «la batalla de la República Islámica ‘contra los criminales de Estados Unidos y la entidad israelí asesina de niños continuará hasta la victoria final del frente de la verdad sobre la falsedad'».

Horas antes, en el comunicado n.º 19, emitido el lunes, la nación islámica ya había detallado un ataque de mayor escala, señaló Palestine Chronicle.

En el texto, el ejército iraní afirmó que sus fuerzas terrestres, aéreas y navales «habían llevado a cabo operaciones utilizando drones suicidas contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses».

Estos bombardeos tuvieron como objetivo la unidad de apoyo de combate ‘Rahwam’ y la estación de radar de alerta temprana de la base estadounidense 512 dentro de la entidad israelí.

Sin embargo, la ofensiva no se limitó a instalaciones israelíes, sino que incluyeron los centros de reunión y los depósitos de equipamiento de las fuerzas estadounidenses en el campamento de Al-Adiri, en Kuwait.