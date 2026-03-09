Irán ignora presiones de Israel y EE.UU.: nombran líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá asesinado

En un movimiento que desafía abiertamente las crecientes tensiones bélicas y las presiones ejercidas por Israel y Estados Unidos, la Asamblea de Expertos de Irán designó a Sayyed Mojtaba Khamenei como el nuevo Líder de la Revolución y de la República Islámica, tras el asesinato de su padre, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei.

Según el comunicado oficial emitido por el cuerpo de clérigos la elección fue adoptada «tras un estudio minucioso y exhaustivo» y se llevó a cabo en estricta conformidad con el artículo 108 de la Constitución de la República Islámica.

El organismo clerical, compuesto por eruditos y figuras de alto rango indicó que la designación del Ayatolá Mojtaba Khamenei se fundamenta en «el voto contundente de sus representantes», lo que sugiere una unanimidad o un respaldo mayoritario abrumador hacia la figura del hijo del líder asesinado durante el operativo conjunto perpetrado por Washington y Tel Aviv contra la nación islámica.

Asimismo, el comunicado profundiza en la justificación teológica de la medida, basándose en «el reconocimiento del elevado rango de la Autoridad del Jurista Islámico y de la trascendencia del liderazgo en el sistema de la República Islámica», consignó la cadena Al Mayadeen.

En un llamado explícito a la unidad nacional, la Asamblea de Expertos instó al pueblo iraní —»en especial a las élites e intelectuales de seminarios y universidades»— a «ratificar el liderazgo y preservar la cohesión en torno al eje de la jurisprudencia».

El órgano subrayó que la trascendental elección se produjo «en cumplimiento del deber religioso y con plena conciencia de la responsabilidad ante Dios Altísimo» y además expresó su reconocimiento a los miembros del consejo provisional previsto en el artículo 111 de la Constitución.

Desafío en medio del bombardeo y la amenaza extranjera

En el texto, el cuerpo clerical indicó que tras el martirio del ayatolá Sayyed Ali Khamenei, «no dudó en avanzar en el proceso de elección del nuevo líder pese a las circunstancias bélicas, las amenazas directas y el bombardeo de las oficinas de la Secretaría de la Asamblea de Expertos».

El organismo detalló los pasos seguidos en medio del conflicto, afirmando que, conforme a sus obligaciones constitucionales y reglamentarias, adoptó las medidas y preparativos necesarios para convocar una sesión extraordinaria. El objetivo final era claro: «proclamar al nuevo líder del sistema islámico» sin dilaciones.

Para cerrar el comunicado, la Asamblea condenó enérgicamente «la agresión estadounidense e israelí contra Irán» y expresó sus condolencias no solo por el martirio del Sayyed Ali Khamenei, sino también por el resto de los fallecidos en los recientes ataques, haciendo una mención especial a «las alumnas del colegio de la ciudad de Minab».

¿Quién es el nuevo líder supremo, el ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei?

Con la designación, la mirada del mundo se posa sobre la figura de Seyyed Mojtaba Khamenei, un clérigo y erudito religioso iraní nacido en 1969 en la ciudad santa de Mashhad. Como segundo hijo del ayatolá Seyyed Ali Khamenei, cuenta con un currículum religioso y académico, forjado durante décadas en los centros de estudio más prestigiosos del país, especialmente en Teherán y Qom.

Además, ha participado en la enseñanza, la investigación académica y el trabajo institucional dentro del establishment clerical del país.

El nuevo líder inició su formación en el seminario de Teherán, específicamente en la escuela fundada por el ayatolá Ahmad Mojtahedi Tehrani, donde completó sus estudios religiosos básicos.

Durante la guerra entre Irán e Irak se unió a las fuerzas voluntarias persas y pasó un tiempo en el frente de batalla.

Tras el fin de la contienda, Mojtaba Khamenei se trasladó al centro religioso de Qom, considerado uno de los epicentros mundiales de la erudición chií. Fue allí donde perfeccionó su conocimiento durante años, dedicándose a estudiar jurisprutencia avanzada y principios del derecho islámico con varios clérigos destacados.

Según los registros, pasó más de 17 años asistiendo a cursos avanzados de jurisprudencia y teología islámicas, un periodo de inmersión académica que lo consolidó como un hombre de profundo conocimiento religioso.

Paralelamente a sus años de estudio, el ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei comenzó a impartir clases de materias religiosas en seminarios de Teherán y, más tarde, en la propia Qom. Su carrera docente alcanzó un nivel superior cuando comenzó a dictar cursos avanzados de jurisprudencia y principios, conocidos como dars-e kharej. Estos cursos, que representan el nivel más alto de enseñanza en los seminarios, acabaron atrayendo a cientos de estudiantes.

De acuerdo con la agencia de noticias Mehr, su labor académica se ha centrado en la jurisprudencia islámica, los principios del derecho y los estudios del hadiz, áreas fundamentales para la interpretación teológica que guía al Estado.

Más allá de las aulas y los textos, Mojtaba Khamenei ha demostrado una capacidad para la organización institucional, apoyando la creación de centros educativos y de investigación enfocados en la jurisprudencia islámica y la formación en seminarios. Estas instituciones, según se destaca, tienen como objetivo combinar los estudios religiosos con el compromiso social.

En el ámbito personal, en 1997, se casó con Zahra Haddad Adel, hija del destacado político iraní Gholam Ali Haddad Adel, un matrimonio que fortaleció sus lazos con la élite política del país.

A lo largo de su carrera, ha mantenido relaciones estrechas con altos clérigos, eruditos y figuras políticas, tejiendo una red de alianzas que ahora resultan cruciales para la gobernabilidad. Especialmente relevante es su conexión con las grandes figuras del denominado «Eje de la Resistencia» irání, entre ellas Sayyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, y el general Qassem Soleimani, asesinado por Estados Unidos en 2020.