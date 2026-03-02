Irán reporta 560 bajas en fuerzas de EE.UU. en operación “Promesa Veraz 4”

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó que la operación «Promesa Veraz 4», ha ocasionado por lo menos 560 bajas en fuerzas estadounidenses, entre muertos y heridos, como consecuencia de los ataques ejecutados contra bases de la nación norteamericanas ubicadas en varios países del Medio Oriente.

La información fue difundida el domingo a través del comunicado número 8 de la operación , en el cual se detalló el alcance de la séptima y octava oleadas de ataques, que se dirigieron específicamente contra objetivos de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel en respuesta a la agresión lanzada previamente contra Irán.

El documento castrense describe un escenario de caos en las instalaciones afectadas, con base en las labores de vigilancia en el terreno.

«El mantenimiento de sirenas activas y el movimiento de ambulancias dentro de bases estadounidenses e israelíes, de acuerdo con la vigilancia de campo y de inteligencia, reflejan una situación de desorden y presión psicológica entre militares estadounidenses y colonos israelíes», señaló el texto emitido por las fuerzas iraníes y consignado por la cadena Al Mayadeen.

La Guardia Revolucionaria advirtió además que la presión militar continuará en los próximos días, con el objetivo de «estrechar el cerco» sobre Washington y Tel Aviv.

En este sentido, el comunicado subrayó que los ataques con misiles y drones prosiguen de manera constante y generalizada, y asegura que se informará progresivamente a la población iraní sobre los resultados de las operaciones y los «logros ofensivos» que se vayan alcanzando.

EE.UU. reconoce bajas y daños en infraestructuras militares

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) emitió una declaración sobre el impacto de los ataques perpetrados contra sus bases militares en la región, en la que reconoció la muerte de tres soldados estadounidenses.

Sin embargo, el comunicado iraní proporcionó detalles sobre los objetivos alcanzados y los daños infligidos a instalaciones militares estadounidenses en diferentes puntos del Medio Oriente. Según la información difundida por la Guardia Revolucionaria, la base estadounidense Ali Al Salem, ubicada en Kuwait, quedó completamente fuera de servicio como resultado de los impactos recibidos.

Adicionalmente, tres infraestructuras navales vinculadas a la base Mohammed Al Ahmad fueron destruidas en los ataques.

En Baréin, país que alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense, los impactos fueron particularmente significativos. La base naval de la nación norteamericana ubicada en el puerto de Salman fue alcanzada por cuatro drones, que según el comunicado «provocaron daños significativos en centros de mando y apoyo logístico». Estas instalaciones son fundamentales para la proyección de poder naval estadounidense en el Golfo Pérsico, por lo que su afectación representa un golpe sensible a la capacidad operativa de Washington en la zona.

Asimismo, el documento iraní indicó que un complejo residencial que alberga a militares estadounidenses en Baréin fue impactado por dos misiles balísticos.

Desde Teherán también hicieron referencia a una serie de ataques sucesivos contra otras bases estadounidenses en la región.

La operación «Promesa Veraz 4» no se limitó a objetivos estrictamente militares, sino que también alcanzó tres petroleros asociados a Estados Unidos y al Reino Unido que sufrieron impactos de misiles mientras navegaban por el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Según el comunicado iraní, estos ataques provocaron incendios a bordo de las embarcaciones.

Operaciones de defensa aérea y derribo de drones israelíes

En lo concerniente a operaciones defensivas, la Guardia Revolucionaria revelaron que lograron derribar dos drones israelíes tipo «Hermes» en las ciudades de Tabriz y Khorramabad mediante sistemas avanzados de defensa aérea y espacial, con lo cual, el total de drones abatidos por las fuerzas iraníes a 17 unidades del modelo Hermes y un dron MQ-9.

Impacto de la séptima y octava oleada de misiles sobre Israel

Desde Teherán también se informó sobre el lanzamiento de la séptima y octava ráfaga de misiles en el marco de la operación «Promesa Veraz 4», las cuales fueron acompañadas por drones, según reportó la televisión estatal iraní.

Por su parte, medios israelíes confirmaron explosiones en varios puntos del territorio, incluyendo «Tel Aviv», Haifa y Jerusalén Este.

Uno de los impactos de mayor gravedad reportados ocurrió en Beit Shemesh, una ciudad ubicada aproximadamente a 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Según la información difundida, un misil impactó en esta localidad, causando la muerte de nueve personas y al menos 20 heridos, además de la destrucción de viviendas en la zona afectada. L

Según informó el Canal 12 de la televisión israelí, uno de los proyectiles alcanzó directamente un refugio, consignó Al Mayadeen.