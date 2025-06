Israel amenaza con interceptar barco humanitario con Greta Thunberg a bordo rumbo a Gaza

Activistas internacionales denuncian la vigilancia con drones y el posible uso de la fuerza por parte de Tel Aviv. La embarcación busca romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Greta Thunberg, junto al activista brasileño Thiago Ávila y el actor Liam Cunningham, forma parte de la tripulación del barco “Madleen”, de la Coalición Flotilla de la Libertad, que zarpó desde Sicilia con rumbo a Gaza. Su objetivo: romper el cerco israelí e ingresar ayuda humanitaria a una región devastada por la guerra y el bloqueo.

El gobierno israelí ya ha amenazado con detener la embarcación. «Estamos preparados para este caso […] actuaremos en consecuencia», declaró Effie Defrin, vocera de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en entrevista con Fox News. La declaración coincide con reportes de Al Jazeera que señalan que la armada israelí se prepara para interceptar el barco.

Durante la noche del martes, activistas detectaron drones sobrevolando la embarcación. “Estamos a 80 km de tierras griegas y rodeados por drones. Activamos nuestros protocolos de seguridad”, informó Thiago Ávila a través de un video difundido en redes sociales. Greta Thunberg añadió en entrevista con Democracy Now: “Debemos hacer todo lo posible para exigir el fin de estas atrocidades y crímenes de guerra cometidos por Israel”.

El velero “Madleen” transporta alimentos básicos como leche, arroz y barritas energéticas, donados por ciudadanos de la ciudad italiana de Catania, según relató el periodista Andrea Legni, quien también participa en la misión. La iniciativa cuenta con el respaldo logístico de Alleanza Verdi Sinistra, partido de izquierda italiano, según Marco Grimaldi, vicepresidente de su bancada parlamentaria.

El reconocido actor irlandés Liam Cunningham, famoso por su papel en Game of Thrones, también se sumó al esfuerzo. En un video compartido en redes, denunció: “Este genocidio se está difundiendo. Decir que no lo sabían no es una opción”.

La situación en Gaza es extrema. Según la ONU, “el 100% de la población” está amenazada por la hambruna. La Flotilla de la Libertad, fundada en 2010, es un movimiento internacional no violento que combina solidaridad con el pueblo palestino y acción política contra el bloqueo.

La embarcación anterior de la Flotilla, llamada “Conscience”, resultó dañada en mayo. Los activistas sospechan que fue un ataque con drones israelíes. La operación actual representa un nuevo intento de romper el cerco y visibilizar el sufrimiento de la población palestina.

Agencia France-Presse / Revista Forum

Fotografía: The Times

