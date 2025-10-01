Israel viola el derecho internacional e intercepta Flotilla Global Sumud: Difunden video con detención de Greta Thunberg

Al cierre de esta nota (19 horas de Chile) habían 70 personas detenidas y 4 embarcaciones interceptadas. Desde la flotilla informaron que las autoridades de Israel les prometieron que se encargarían de la distribución de la ayuda humanitaria, pero ellos se negaron e insisten en acceder directamente al territorio palestino. Noticia en desarrollo.

Israel viola el derecho internacional e intercepta Flotilla Global Sumud: Difunden video con detención de Greta Thunberg
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En las últimas horas, distintos medios internacionales informaron que fuerzas militares de Israel interceptaron la Flotilla Global Sumud que iba rumbo a Gaza con ayuda humanitaria para la población palestina.

Al mismo tiempo, en las distintas redes sociales se empezaron a difundir fotografías y videos donde se aprecia el abordaje de los militares israelíes a algunas de las embarcaciones y la detención de sus tripulantes, como la joven ambientalista sueca Greta Thunberg.

La Global Sumud Flotilla está formada por más de 50 embarcaciones con alrededor de 600 personas, donde van -entre otros- la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau junto a varios ciudadanos españoles y decenas de personalidades internacionales, entre ellas la diputada sueca-chilena Lorena Delgado.

Noticia en Desarrollo

