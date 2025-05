Julian Assange reaparece en Cannes y denuncia la muerte de niños en Gaza

En un gesto que capturó la atención internacional, Julian Assange volvió al ojo público durante el Festival de Cine de Cannes, haciendo una declaración simbólica contra la violencia en Gaza. Vestido con una camiseta blanca, el activista y fundador de WikiLeaks llevaba impresos los nombres de 4,986 niños palestinos menores de cinco años fallecidos desde 2023, producto de los bombardeos en la Franja.

La prenda, diseñada como una pieza de denuncia y memoria, buscaba poner rostro a una tragedia humanitaria que ha sido objeto de duras críticas por parte de la comunidad internacional. En la parte posterior de la camiseta podía leerse el mensaje: “Detengan a Israel”, una exigencia directa en medio de crecientes acusaciones por violaciones a los derechos humanos.

Assange, ampliamente reconocido por su lucha por la transparencia y la libertad de información, quiso centrar la atención mediática no en sí mismo, sino en las víctimas más vulnerables del conflicto. Su presencia coincidió con la presentación del documental The Six Billion Dollar Man, una producción dirigida por Eugene Jarecki que explora las repercusiones legales y políticas que ha enfrentado desde la fundación de WikiLeaks.

Durante la sesión de fotos previa al estreno, el australiano aprovechó el foco internacional para recordar la magnitud de la crisis en Gaza, donde, según cifras del Ministerio de Salud palestino, más de 53 mil personas han perdido la vida y más de 121 mil han resultado heridas desde octubre de 2023.

Las cifras de menores fallecidos, que aparecen en la camiseta, han sido recopiladas a partir de datos proporcionados por la ONU, organizaciones como Save the Children y autoridades sanitarias de Gaza. Para Assange, esta manifestación representa una forma de exigir justicia y denunciar el costo humano de un conflicto que sigue dejando huellas irreparables.

Foto: Redes

