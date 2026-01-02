“La izquierda puede gobernar”: Zohran Mamdani asume en Nueva York y promete una nueva era

Zohran Mamdani,se convirtió este jueves en el 110º alcalde de la ciudad de Nueva York. En una ceremonia histórica, el representante de la pequeña formación Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA) juró el cargo y pronunció un discurso en que hizo un llamado la unidad de los ocho millones de neoyorquinos para construir una nueva era en la ciudad y demostrar al mundo que “la izquierda puede gobernar”.

“Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse. Entonces, unidos, impulsados por nuestra determinación, haremos lo que los neoyorquinos hacen mejor que nadie: seremos un ejemplo para el mundo”, aseguró Mamdani tras el acto de juramento, en el que fue acompañado por el senador Bernie Sanders, figura emblemática de la izquierda estadounidense.

El nuevo alcalde de 34 años de edad, quien también es el primer edil musulmán en la historia de la ciudad, juró sobre un corán de su familia, dirigiendo sus palabras tanto al millón de personas que votaron por él en las elecciones de noviembre pasado como a aquellos que no lo hicieron.

“Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”, afirmó, haciendo alusión a la profunda diversidad social que caracteriza a la metrópoli.

Compromiso con sus promesas de campaña

En un discurso Mamdani desestimó los llamados a moderar su agenda y se comprometió a cumplir con promesas de campaña desde el primer día. “Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso”, sentenció.

En su lugar, abogó por lo que llamó “la calidez del colectivismo” frente a la “frialdad del individualismo agreste”.

Su agenda está enfocada en la justicia social y económica, con un programa de gobierno centrado en reducir el costo de vida para los neoyorquinos de clase trabajadora a través de medidas como: congelar los alquileres en viviendas con renta estabilizada; transporte público gratuito, ampliando el programa piloto de autobuses sin costos y cuidado infantil universal, para familias con niños menores de cinco años y supermercados administrados por la ciudad con precios bajos

Para financiarlo, propone subir 2 puntos el impuesto a quienes ganen US$ 1 millón o más al año y equiparar la tasa máxima corporativa con la de Nueva Jersey (hasta 11,5%), con lo que espera recaudar US$ 9.000 millones anuales.

“Puede que no siempre logremos nuestros objetivos, pero jamás se nos podrá reprochar haber carecido de coraje”, afirmó el edil, reconociendo los enormes desafíos políticos y burocráticos que enfrentará.

Sanders sobre Mandami: “No es comunista ni radical”

El senador Bernie Sanders, quien tuvo un papel protagónico en la ceremonia, abordó de frente las críticas que desde sectores conservadores han tildado a Mamdani de extremista. En sus declaraciones defendió al nuevo alcalde y contextualizó su programa.

“Zohran no es ‘comunista’ y ‘radical’, como lo pintan sus oponentes”, afirmó el senador por Vermont, señalando que lo que promete son cosas «que países de todo el mundo han hecho durante años», como vivienda asequible, cuidado infantil y autobuses gratuitos.

Planteó que Nueva York necesita «un gobierno que trabaje para todos, no solo los ricos», y elogió al alcalde por movilizar a los votantes en un mundo que «pierde la fe en la democracia».

«Compartiste tus sueños y esperanzas de futuro para esta ciudad, y en el proceso se enfrentaste al ‘establishment’ demócrata y republicano, al presidente de EU y a algunos oligarcas enormemente ricos, y los venciste en el mayor revés político de la historia moderna estadounidense», destacó.

Mamdani: «Gobernaré como un demócrata socialista»

El discurso de asunción de Mamdani se destacó por el compromiso de abrir un nuevo capítulo para la ciudad. Apelando a sus propias experiencias creciendo y viviendo en Nueva York, el alcalde insistió en la necesidad de avanzar hacia una comunidad unida por la solidaridad frente a la adversidad.

A lo largo de unos veinte minutos, apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad y afirmó: «fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista».

La toma de posesión de Zohran Mamdani no es solo un cambio de administración, sino representa una oportunidad para el movimiento progresista de Estados Unidos en llevar a cabo una gestión gubernamental efectiva en la ciudad más grande y compleja de la nación. Su promesa de una “nueva era” y de demostrar que “la izquierda puede gobernar” comenzó bajo la atenta mirada de aliados, escépticos y adversarios, tanto dentro como fuera de los límites de la Gran Manzana. El mundo, tal como él mismo advirtió, está observando.