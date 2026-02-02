“Liam ya está en casa”: niño de 5 años detenido por el ICE se vuelve símbolo contra las redadas migratorias en EE.UU.

La imagen de Liam de cinco años con su gorro azul y mochila escolar siendo detenido por agentes del ICE trascendió fronteras, y se convirtió en la representación de los excesos en la política migratoria estadounidense bajo la administración de Donald Trump.

Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años cuya imagen mostró al mundo la crudeza de las recientes redadas migratorias en Estados Unidos (EEUU,), fue liberado junto a su padre, Adrián, del centro de detención familiar de Dilley, Texas.

La acción que fue ordenada por el juez federal Fred Biery y ejecutada el sábado, pone fin temporal a un calvario de semanas que transformó a un pequeño con una gorra de invierno azul de conejo y una mochila de Spider-Man en un emblema global de la lucha contra las políticas de inmigración de la Administración del mandatario estadounidense Donald Trump.

La odisea de la familia Conejo Ramos comenzó el martes 20 de enero en Minneapolis, Minnesota. Adrián recogía a su hijo de la escuela cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los interceptaron como parte del operativo de deportaciones masivas desplegado a inicios de 2026.

El congresista demócrata Joaquín Castro, quien se convirtió en uno de sus principales defensores, confirmó la liberación en un mensaje publicado en la red social X: “Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche (sábado) y los acompañé de regreso a Minnesota”. Acompañando su mensaje, publicó una fotografía del menor, ya en el sofá de su hogar, con su característico sombrero y mochila.

“Liam ya está en casa. Con su sombrero y su mochila. Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa”, afirmó Castro.

El impacto emocional de la detención en el niño fue severo. Durante su estancia en el centro, Liam preguntaba constantemente por sus objetos personales, el gorro azul y la mochila que llevaba al ser fotografiado rodeado de agentes, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Tras visitarlo en Dilley, Castro reveló que su padre manifestó que el niño “no ha sido el mismo” desde el el arresto, expresando una preocupación por su estado emocional.

Liam and his Dad walked out of Dilley detention center last night. They should have never been there in the first place. Thanks to your voices and outcry, they are now free. pic.twitter.com/eUulSWBROn — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Madre de Liam: “Usaron a mi hijo como carnada”

La madre de Liam, Erika Ramos, quien está embarazada y presenció el arresto desde la ventana de su casa, dio en una entrevista a Noticias Telemundo que contradice la narrativa oficial.

Relató cómo los agentes utilizaron a su hijo como un señuelo.

“Los agentes notaron mi presencia. Sacaron a Liam del carro. Lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo cediera. Tocaron la puerta y Liam me decía que lo dejara entrar (…) Todo parecía un intento deliberado de provocarme, como si quisieran que saliera desesperada por mi hijo para detenerme. En otras palabras, usaron a mi niño como carnada. Aun así, mi esposo insistía en que no saliera, especialmente porque tenemos otro hijo y estoy embarazada. Al no abrir la puerta, se llevaron a Liam al carro”, añadió.”, declaró entre lágrimas.

“La intención de mi esposo era protegernos como un padre responsable. En las noticias se han dicho muchas cosas que no son verdad, incluso declaraciones del vicepresidente Vance, quien dijo que mi esposo es un criminal que huyó dejando a nuestro hijo desprotegido. Esa versión es completamente falsa, yo estuve ahí”, agregó.

“Ninguno de los dos tiene antecedentes criminales. Adrián es un padre trabajador y siempre comprometido con mantener a su familia unida. En ningún momento se resistió al arresto. Lo único que le importaba era nuestra seguridad”, argumentó Erika Ramos, quien dejó en claro que ambos entraron legalmente a EE. UU. en 2024, bajo el programa CBP One, una herramienta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que era utilizada por los inmigrantes para programar citas de asilo y solicitar permisos humanitarios antes de llegar al país.

El peligro no cesa: Liam y su padre podrían enfrentar una deportación

El caso de Liam escaló rápidamente al debate político de Estados Unidos.

Mientras el vicepresidente J.D. Vance defendió en Minneapolis el proceder del ICE, alegando que el padre intentó huir y que el arresto evitó que el niño “muriese congelado” en la calle, figuras como Hillary Clinton condenaron la acción. Clinton señaló que “utilizar a niños como peones para aterrorizar a la población dista mucho de lo que significa hacer cumplir la ley”.

En su fallo, el juez Biery señaló que, si bien Liam y Adrián podrían eventualmente enfrentar una deportación debido al “arcaico” sistema de inmigración estadounidense, aclaró que “ese resultado debería ocurrir a través de una política más ordenada y humana que la actual”. La familia se encuentra ahora en Minnesota, en proceso de continuar su caso legal de asilo.

La historia de Liam no es un incidente aislado, sino la punta del iceberg de una política que está afectando a miles de niños. Según un análisis del Proyecto Marshall, al menos 3.800 menores de 18 años, incluyendo 20 bebés, han sido detenidos desde el inicio de la actual gestión en 2025. De ellos, más de 1.300 han permanecido bajo custodia por más de 20 días este año, superando el límite establecido por el Acuerdo Flores. Leecia Welch, asesora legal de Derechos del Niño, advirtió tras visitar centros que el número de menores se ha disparado, con casos que superan los 100 días de reclusión en condiciones deplorables.

Este patrón se repite en otros estados. Un registro audiovisual de septiembre de 2025 en Nueva Inglaterra muestra a agentes utilizando a una niña de cinco años con trastorno del espectro autista para coaccionar a sus familiares, una táctica que refuerza las denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Minnesota, epicentro de estas redadas con el despliegue de aproximadamente 3.000 agentes federales, vive sumida en un clima de terror tras las muertes de Alex Jeffrey Pretti y Renee Nicole Good a manos de efectivos en enero. En el mismo suburbio donde fue detenido Liam, recientemente se reportó la captura de otros cuatro menores, incluido un niño de diez años que iba camino a la escuela.

La liberación de Liam es una victoria para las organizaciones y legisladores que han alzado la voz, pero también un recordatorio sombrío. Como expresó el distrito escolar al que asiste el menor: “Queremos que todos los niños sean liberados de los centros de detención y que se reúnan las familias que han sido separadas injustamente”. La mochila de Spider-Man ya está en casa, pero la lucha por los miles de niños que aún permanecen detenidos, y por una política migratoria que respete la dignidad humana, está lejos de terminar.