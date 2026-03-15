Netanyahu reaparece en video en café en las cercanías de Jerusalén (video estaría hecho nuevamente con IA)

El primer ministro israelí, acusado de genocidio y que se cree muerto por Irán ha publicado un video tomado supuestamente café en un local de nombre Sataf

Netanyahu reaparece en video en café en las cercanías de Jerusalén (video estaría hecho nuevamente con IA)
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El primer ministro israelí, acusado de genocidio y que se cree muerto por Irán ha publicado un video tomado supuestamente café en un local de nombre Sataf .

Después de varios días de intensos rumores sobre su salud e incluso su fallecimiento, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareció este domingo en un video difundido a través de sus redes sociales, grabado en el café Sataf, ubicado en las afueras de Jerusalén.

Usuarios de internet han analizado el video señalando que nuevamente se trataría de un video generado con IA.

La grabación, publicada en su cuenta de X, muestra al genocida israelí en una actitud relajada, tomando un café y conversando con un asistente, en lo que constituye su primera aparición pública tras los crecientes rumores que circularon con fuerza en medios y redes sociales durante los últimos días.

El escenario de la reaparición

El lugar elegido por Netanyahu para desmentir los rumores sobre su muerte no fue fortuito. El Café Sataf, ubicado en el corazón del Bosque Sataf, es mucho más que un simple restaurante con vistas panorámicas al valle de Nahal Sorek. Es un café gestionado por una de las organizaciones más antiguas y emblemáticas del país: KKL-JNF (Keren Kayemeth LeIsrael – Fondo Nacional Judío).

Para entender por qué Netanyahu elige este escenario, hay que comprender qué representa KKL-JNF. Fundada en 1901 por la Organización Sionista Mundial, esta organización comenzó su labor comprando tierras para la labor de ocupación.

«Estoy loco por el café, pero loco por mi pueblo»

En el video supuestamente grabado en el Sataf, Netanyahu responde con humor a las especulaciones sobre su supuesta muerte. Su asistente le pregunta directamente sobre los rumores, a lo que el primer ministro reacciona con un juego de palabras en hebreo, donde el término «muerto» también puede utilizarse coloquialmente para expresar pasión por algo.

También muestra su mano con cinco dedos, tras el video difundido en sus cuentas oficiales con inteligencia artificial y que abrió más las especulaciones sobre su muerte.

«Estoy loco por el café. ¿Sabes qué? Estoy loco por mi pueblo», responde Netanyahu mientras sostiene su taza, en un mensaje que buscaba transmitir cercanía en medio de la tensión bélica que atraviesa la región.

El restaurante Sataf compartió también imágenes de la visita, en su cuenta de Instagram, tal vez, como una forma de reafirmar la supuesta veracidad del video.

¿Es éste un video real o ésta vez los servicios de inteligencia de Israel ocuparon mejor la inteligencia artificial?

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